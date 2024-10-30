Нужно ли удалять молочные зубы у собаки? Чем они опасны для питомца?

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ложная полиодонтия — это состояние, при котором молочные зубы не выпадают вовремя и остаются в ротовой полости питомца. В норме к 7-8 месяцам у собаки должны полностью смениться зубы, и в её пасти должны остаться только постоянные.

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Однако, если вы заметили у своего любимца двойной зубной ряд — это серьёзный повод для беспокойства. Чаще всего с возрастной полиодонтией сталкиваются карликовые породы, такие как йоркширские терьеры, шпицы, чихуахуа и мальтезе.

Особенность этих собак заключается в том, что корни молочных зубов у них гораздо длиннее по сравнению с видимой частью зуба. При росте постоянного зуба ему сложно вытеснить своего предшественника, и они начинают конкурировать за место в челюсти.

Чем опасны невыпавшие молочные зубы?

— Скопление остатков пищи

Из-за тесного расположения зубов между ними скапливаются частицы пищи, которые становятся идеальной средой для размножения бактерий.

— Образование зубного камня и воспаление десен (гингивит)

Бактерии, скапливающиеся в труднодоступных местах, провоцируют воспалительные процессы в деснах. Если вовремя не принять меры, гингивит может перейти в более серьёзное заболевание — пародонтит.

— Нарушение прикуса и травмы ротовой полости

Молочные зубы могут мешать нормальному росту постоянных, что приводит к тому, что зубы растут под неправильным углом, травмируя десны или мягкое нёбо. Это вызывает боль и может стать причиной инфекции.

Когда нужно удалять молочные зубы?

Следите за ростом постоянных зубов: если вы видите, что постоянный зуб прорезывается рядом с молочным и не может его вытолкнуть, значит, пора обратиться к ветеринарному стоматологу.

Направление роста зубов также имеет важное значение: если зуб растёт как-то странно, выбивается из ряда — это повод для более тщательного осмотра у врача.

Как проходит удаление зубов?

Удаление молочных зубов проводится только под общей анестезией. Корни молочных зубов у собак очень длинные и глубоко расположены в челюстной кости. Удаление зубов — сложная и болезненная процедура, и без наркоза собака просто не даст доктору это сделать. Чтобы избежать анестезиологических рисков, на любой операции присутствует анестезиолог.

Перед любым вмешательством проводятся обследования: ЭХОКГ и общий, биохимический анализы крови. Это позволяет оценить здоровье питомца и правильно подобрать дозировки препаратов для анестезии.

Уточнения

Полиодонти́я — аномалия числа зубов, выражающаяся в наличии сверхкомплектных зубов. Полиодонти́я ло́жная возникает из-за задержки выпадения молочных зубов.

