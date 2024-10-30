Лысые, но тёплые и ласковые. Всё о породе сфинкс

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сфинксы — удивительные создания, вызывающие смешанные чувства: кто-то влюбляется в них с первого взгляда, а кто-то испытывает недоумение из-за их необычной, немного пугающей внешности.

Фото: flickr.com by Николас Титков, CC BY-SA 2.0

Описание породы

Главная черта сфинксов — отсутствие шерсти. Однако эти кошки не совсем голые, их тело покрывает тонкий пушок, напоминающий кожуру персика. Усы и ресницы могут присутствовать или отсутствовать — это зависит от генетики. Окрас сфинксов может быть самым разнообразным: от чисто-розового до почти чёрного.

Глаза у сфинксов большие, миндалевидные и глубоко посаженные. Их тело тонкокостное, но мускулистое, с бочкообразной грудной клеткой. Вес представителей этой породы составляет от 3,5 до 7 кг.

Лапы длинные и стройные, но из-за формы грудной клетки кошки могут казаться кривоногими. Хвост длинный, заострённый и твёрдый на ощупь. Эти кошки тёплые (39–40°С) и мягкие на ощупь, поэтому их так приятно гладить.

Характер

Сфинксы могут показаться злыми и пугающими, но это только на первый взгляд. На самом деле они — добрейшие и очень умные кошки, которые сильно привязываются к своему хозяину. Их настроение зависит от настроения человека, они прекрасно чувствуют его.

Здоровье

У сфинксов есть два уязвимых органа — глаза и кожа. Котята этой породы рождаются с открытыми глазами, что может привести к проблемам сразу после рождения, таким как заворот века или конъюнктивит. Это излечимо, но стоит быть готовым к подобным ситуациям.

Кожа сфинксов требует особого ухода. Из-за отсутствия шерсти на ней скапливается жир, поэтому кошек нужно мыть чаще, по мере загрязнения.

Ещё одна проблема — чёрные точки на теле. В норме их не должно быть, они появляются при различных нарушениях в организме: плохой наследственности, аллергии, неправильном рационе, наличии эктопаразитов или стрессе.

Сфинксы склонны к ожирению.

Без шерсти они постоянно мёрзнут, что требует большого количества калорий, и кошкам приходится больше есть. Неумеренный аппетит часто приводит к лишнему весу, поэтому необходимо строго дозировать корм и следить за физической активностью животного.

Уточнения

Ко́шка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

