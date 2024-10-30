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Жалят ли пауки как комары? Насколько оправдан страх перед этими насекомыми?

2:18
Зоосфера

Пауки - загадочные существа, и многих из нас пугает их внешний вид и мы всегда очень остро реагируем на их присутствие. Многие не знают, действительно ли пауки жалят так же как комары и представляют ли они серьёзную опасность для человека, пишет 20minutes.fr.

Жалят ли пауки как комары? Насколько оправдан страх перед этими насекомыми?
Фото: Self made File:Araña Mandaio 07-0-2006 10.jpg by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 2.5

Оказывается, что в отличие от своих ближайших родственников скорпионов, которые также относятся к классу паукообразных, у пауков нет ядовитого жала на конце брюшка. Вместо этого у них есть специальные придатки — матрицы, которые служат для выделения шелка. Этот шелк используется для плетения паутины, передвижения по её нитям, удержания добычи в ловушке и защиты яиц в коконах.

Но у пауков нет жалящих хоботков, как у комаров или клопов. Без жала или хоботка они не могут жалить, но это не мешает большинству видов пауков быть ядовитыми и представлять опасность для человека.

В чём их секрет?

Не имея жала, пауки прибегают к другому проверенному способу введения яда — укусу. Их рот не похож на наш: у них нет ни зубов, ни языка. Вместо этого у них есть две пары ротовых органов, один из которых имеет форму крючков, соединённых с ядовитой железой. Эти крючки используются для укуса и отравления добычи.

Как и все паукообразные, пауки могут глотать только жидкости. Поэтому они вводят пищеварительные ферменты в организм своей добычи через ротовые аппараты, чтобы разжижить её перед тем, как съесть.

Хотя пауки обычно не нападают на людей без причины, поскольку мы не являемся частью их рациона, иногда они кусают нас, чтобы защитить себя. Из 42 000 описанных видов только 200 могут вызывать у человека эпидермальную реакцию, которая обычно ограничивается простым прыщиком.

Самый опасный паук в мире, Atrax robustus, обитает в Австралии и может достигать 7 см в длину. Его яд может убить маленького ребёнка за 15 минут, а взрослого — максимум за три дня из-за отека лёгких или шока кровообращения.

Уточнения

Пауки́ — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных, представители отряда распространены повсеместно. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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