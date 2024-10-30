Эти звуки могут причинить стресс вашей кошке

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки обладают чрезвычайно чувствительным слухом, позволяющим им улавливать высокочастотные звуки, которые остаются незамеченными человеком.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Поэтому звуки, которые для нас могут показаться обычными, могут вызывать у них настоящий стресс.

По словам, ветеринарного врача, кошки не переносят громкие и резкие звуки. Такие звуки могут вызвать у них стресс, проявляющийся в различных формах — от изменения поведения до проблем со здоровьем, включая желудочно-кишечные расстройства и ослабление иммунитета.

Чтобы создать для кошки более комфортные условия, важно понимать, какие звуки могут вызывать у неё дискомфорт:

Фейерверки : громкие и неожиданные звуки фейерверков могут напугать кошек. Важно обеспечить им тихое место, где они смогут чувствовать себя в безопасности во время праздников.

: громкие и неожиданные звуки фейерверков могут напугать кошек. Важно обеспечить им тихое место, где они смогут чувствовать себя в безопасности во время праздников. Пылесос : шум пылесоса может быть интенсивным и постоянным, что пугает кошек. Рекомендуется держать их в другой комнате во время уборки.

: шум пылесоса может быть интенсивным и постоянным, что пугает кошек. Рекомендуется держать их в другой комнате во время уборки. Сигнализации и сирены : резкие и пронзительные звуки сирен могут восприниматься как угроза. Лучше обеспечить кошке комфортное укрытие.

: резкие и пронзительные звуки сирен могут восприниматься как угроза. Лучше обеспечить кошке комфортное укрытие. Металлические звуки : удары кастрюль и других металлических предметов могут напугать кошек, поэтому следует избегать резких звуков.

: удары кастрюль и других металлических предметов могут напугать кошек, поэтому следует избегать резких звуков. Хлопанье дверей : громкий звук закрывающихся дверей может вызвать у кошек стресс. Рекомендуется быть осторожным при закрывании дверей.

: громкий звук закрывающихся дверей может вызвать у кошек стресс. Рекомендуется быть осторожным при закрывании дверей. Громкая музыка : хотя некоторые кошки могут терпеть умеренную громкость, громкая музыка может вызывать у них беспокойство. Важно обеспечить им возможность укрыться от шума.

: хотя некоторые кошки могут терпеть умеренную громкость, громкая музыка может вызывать у них беспокойство. Важно обеспечить им возможность укрыться от шума. Крики и ссоры : напряженные звуки, такие как крики, могут сильно влиять на эмоциональное состояние кошек, вызывая стресс.

: напряженные звуки, такие как крики, могут сильно влиять на эмоциональное состояние кошек, вызывая стресс. Бытовая техника: шум от микроволновой печи и блендера может вызывать у кошек дискомфорт, поэтому стоит создать для них укромное место вдали от источников шума.

Уточнения

Страх — эмоция или чувство, возникающее из-за ощущения воображаемой или реальной опасности, которая в свою очередь может представлять угрозу жизни, в животном мире страх — эмоция, основанная на прошлом негативном опыте, играющая большую роль в выживании особи.



