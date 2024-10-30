Поведение кошек: как различать их радость и страх

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки не только требуют внимания, когда голодны, но и выражают гораздо более сложные эмоции, такие как радость или грусть. Многие владельцы часто задаются вопросом: могут ли кошки испытывать счастье?

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru

Да, утверждает Микел Дельгадо, консультант по поведению кошек и доктор наук в области психологии.

По её словам, кошки вполне способны испытывать чувства, и разница между просто комфортом и счастьем для них реальна. Важно понимать, что даже имея всё необходимое для выживания, кошка может не чувствовать себя счастливой.

Как объясняет эксперт, отсутствие угрозы для жизни не всегда означает удовлетворение. Чтобы по-настоящему оценить, что чувствует кошка, стоит понаблюдать за её поведением.

Несмотря на то, что эмоции животных остаются загадкой, учёные считают, что кошки, как и другие млекопитающие, могут испытывать базовые формы счастья. Это проявляется во время приёма пищи, общения или даже игры.

Некоторые кошки больше привязаны к определённым сородичам, и учёные предполагают, что такое избирательное общение указывает на удовольствие от взаимодействия.

Кошки, хоть и считаются независимыми животными, демонстрируют сильную потребность в контакте, выражая свои эмоции с помощью вокализации и языка тела.

Общение кошек сложно и требует тонкого восприятия: мурлыканье, например, не всегда является признаком радости.

Кошка может мурлыкать и в состоянии стресса, поэтому стоит обращать внимание на её позу и другие сигналы, такие как прижатые уши, выгнутая спина и распушённый хвост.

Дельгадо выделяет признаки счастья у кошек: они вытягиваются во сне, спокойно ходят по дому и расслабляют усы. Чтобы питомец был счастлив, важно обеспечить ему пространство для естественного поведения: лазанья, царапания, игр и уединения при необходимости.

Исследование эмоций кошек заслуживает внимания. Ведь счастливое животное делает счастливым и своего хозяина.

Уточнения

Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- «хороший» и *čęstь «часть», то есть «хороший удел») — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации.



