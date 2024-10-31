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Как сохранить гармонию с кошкой: советы по уходу и общению

1:11
Зоосфера

Многие считают, что кошки — существа независимые и отстранённые, которые не обращают внимания на наши действия. Однако это совсем не так. Некоторые наши ошибки могут расстроить питомца и ухудшить отношения с ним. Вот на что стоит обратить внимание.

Как сохранить гармонию с кошкой: советы по уходу и общению
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что важно помнить

Не кричите на кошек

Кошки плохо переносят громкие звуки, даже если они обращены не к ним. Крик в "педагогических" целях вызывает у питомца стресс, и лучше всего общаться с кошкой тихим и мягким голосом — так она будет чувствовать себя спокойнее.

Последовательность и распорядок

Кошки ценят стабильность и порядок. Им важно, чтобы сон, пробуждение, кормление и смена воды проходили по расписанию. Поэтому старайтесь придерживаться распорядка, чтобы питомец чувствовал себя увереннее и спокойнее.

Чистота лотка

Кошки привередливы в вопросах гигиены, и грязный лоток может стать причиной того, что питомец выберет для туалета другое место. Регулярная уборка лотка помогает избежать недоразумений и поддерживает комфорт кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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