Почему ваша кошка внезапно начала прятаться: основные причины

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки часто предпочитают быть рядом с хозяевами, и именно это качество делает их такими желанными питомцами. Мы наслаждаемся их обществом, но бывают моменты, когда поведение кошки резко меняется.

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Если обычно общительная и ласковая кошка вдруг начала прятаться от семьи, возможно, это сигнал, на который стоит обратить внимание.

Возможные причины

1. Потребность в личном пространстве

Даже самая ласковая кошка иногда нуждается в уединении. Ей тоже важно время для отдыха и восстановления, поэтому стоит ограничить контакт, если она отдыхает. Питомцу не нравится, когда его будят, и слишком частое вмешательство может вызвать желание избегать хозяев.

2. Проблемы со здоровьем

Если кошка прячется и к тому же теряет аппетит или не пьёт воду, это повод для беспокойства. В такой ситуации важно обратиться к ветеринару, чтобы исключить возможные заболевания.

3. Любовь к уединённым местам

Некоторые кошки предпочитают проводить время в уединённых, тёплых местах. Если это место надёжно защищено от посторонних глаз и кажется уютным, питомец может предпочесть проводить там больше времени — это абсолютно нормально.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

