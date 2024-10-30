Какие болезни угрожают чихуахуа и как их вовремя распознать

3:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чихуахуа — энергичные и отважные питомцы, но владельцам этих миниатюрных собак важно знать, что у них есть предрасположенность к определённым заболеваниям.

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Регулярные обследования помогут обнаружить болезни на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Рекомендуется дважды в год посещать ветеринара для профилактических осмотров.

Заболевания пародонта

Описание

Болезни пародонта — самые частые приобретенные заболевания у чихуахуа, основой которых является зубной налет. Хотя сам налет не опасен, его минерализация приводит к образованию зубного камня, воспалению десен, потере зубов и поражению челюстной кости.

Ранняя диагностика

Рекомендуется дважды в год осматривать полость рта и ежегодно проводить санацию ротовой полости.

Зачем это нужно

Болезни пародонта могут вызвать изменение поведения, трудности при приеме пищи, потерю зубов, воспаление десен и даже привести к заболеваниям почек, печени и сердца.

Вывих коленной чашечки

Описание

Вывих коленной чашечки — это смещение коленной чашечки из нормального положения, которое может быть связано с проблемами в структуре кости или связок. В тяжелых случаях требуется хирургическое вмешательство.

Ранняя диагностика

Проводите дважды в год ортопедическое обследование и следите за весом собаки, чтобы снизить нагрузку на суставы.

Зачем это нужно

Вывих надколенника приводит к боли, ограничению подвижности, артриту и, в запущенных случаях, к артрозу.

Мочекаменная болезнь

Описание

Мочекаменная болезнь развивается при выпадении солей в осадок, что приводит к образованию камней в мочевом пузыре или почках. Камни раздражают слизистую оболочку, вызывая воспаление. В некоторых случаях необходимо хирургическое вмешательство.

Ранняя диагностика

Проводите ежегодный анализ мочи для выявления кристаллов или следов крови.

Зачем это нужно

Мочекаменная болезнь вызывает боль, затрудненное мочеиспускание и риск поражения почек. Без своевременной помощи может привести к летальному исходу.

Недостаточность митрального клапана

Описание

Это заболевание сердца, вызванное прогрессирующей деградацией митрального клапана, из-за которой часть крови поступает обратно в левое предсердие, повышая давление и вызывая застойную сердечную недостаточность.

Ранняя диагностика

Рекомендуется ежегодно проводить эхокардиографию и электрокардиографию.

Зачем это нужно

Недостаточность митрального клапана вызывает затрудненное дыхание, кашель, слабость, непереносимость физических нагрузок и застойную сердечную недостаточность.

Профилактика для чихуахуа

Для поддержания здоровья чихуахуа ветеринары рекомендуют проводить регулярные обследования дважды в год, санацию полости рта и ежегодный анализ мочи.

Уточнения

Чихуа́хуа (исп. Chihuahua [tʃiˈwawa]) — собака-компаньон. Считается самой маленькой собакой в мире и носит имя мексиканского штата Чиуауа.

