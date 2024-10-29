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Ветеринар назвал семь неочевидных признаков инсульта у собак и кошек

Зоосфера

Инсульт может возникнуть не только у людей, но и у животных, особенно среди пожилых особей. Ветеринар-невролог Александр Медников отметил, что своевременная помощь критически важна для спасения жизни питомцев в случае инсульта.

Ветеринар назвал семь неочевидных признаков инсульта у собак и кошек
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Выявить инсульт у животного бывает сложнее, поскольку обычные тесты, которые используются для диагностики у людей, здесь не подойдут. Тем не менее, существует ряд признаков, по которым можно заподозрить нарушение кровообращения в мозге.

К таким симптомам относятся непроизвольные движения глаз, разная величина зрачков, асимметричное состояние морды, затруднения с координацией, слабость конечностей, а также непроизвольное мочеиспускание или его отсутствие, передает "Москва 24".

Медников обращает внимание на то, что при появлении любого из упомянутых симптомов необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару для оказания первой помощи. Чем быстрее животное получит необходимое лечение, тем выше вероятность его полного выздоровления.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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