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Мяуканье кошки: что делать и когда обращаться к ветеринару

Зоосфера

Мяуканье — это естественный способ общения кошек, и все усатые питомцы этим пользуются. Но иногда постоянные и громкие завывания могут выводить хозяев из равновесия, особенно если они мешают спать. В таких ситуациях важно не ругать питомца, а попытаться понять, почему кошка или кот так настойчиво мяукает. У кошек нет привычки кричать без причины, и часто за их мяуканьем скрывается нечто большее, чем просто дефицит внимания.

Мяуканье кошки: что делать и когда обращаться к ветеринару
Фото: freepik.com by freestockcenter, PDM

Могут ли кошки мяукать без причины

Кошки никогда не мяукают просто так. Мяуканье — это их способ коммуникации, который они используют для общения с нами или для привлечения внимания. Таким образом, причина всегда есть: от скуки или желания общаться до более серьезных проблем, таких как болезни или дискомфорт.

Почему кошка может мяукать без видимой причины

Часто причина может быть не очевидна на первый взгляд. В таких случаях помогают сопутствующие симптомы или изменения в поведении, которые помогут распознать, что беспокоит питомца.

Физиологические потребности

Иногда причиной мяуканья могут быть простые физиологические потребности:

  • Голод и жажда: громкое и требовательное "мяу" — призыв к кормлению или просьба обновить воду.
  • Инстинкт размножения: коты и кошки могут активно голосить, привлекая партнера.
  • Поход в туалет: иногда крики сопровождаются активностью перед туалетом — возможно, питомцу нужно сменить наполнитель.

Привлечение внимания

Кошки могут мяукать, требуя вашего внимания:

  • Просьба о помощи: котята зовут на помощь, если застряли или не могут слезть с высоты.
  • Желание общения: некоторые кошки просятся на ручки или просят поиграть.
  • Манипуляция: иногда кошки используют мяуканье, чтобы выпрашивать лакомства или позволение вздремнуть в удобном месте.

Боль и дискомфорт

Если кошка мяукает болезненно, стоит проверить её состояние. Возможные причины:

  • Болезни мочевыделительной системы: болезненное мочеиспускание, кровь в моче.
  • Проблемы ЖКТ: боль в желудке или кишечнике, часто сопровождающаяся нарушением стула и рвотой.
  • Гельминты, опухоли, травмы: вызывают болевые ощущения и требуют внимания.
  • Паразиты: блошиная или клещевая инвазия сопровождаются зудом и выпадением шерсти.
  • Вирусные и бактериальные инфекции: приводят к ухудшению самочувствия, хриплому голосу.

Стресс и раздражение

  • Неприятные ситуации также могут вызывать мяуканье:
  • Раздражение: кот может громко мяукать, если его трогают против воли.
  • Стресс: переезды, громкие звуки или новые члены семьи могут вызвать беспокойство.
  • Испуг: кошки боятся громких звуков, таких как гроза или салюты.

Психологические проблемы

Старые питомцы могут страдать от нарушений, похожих на болезнь Альцгеймера, что вызывает дезориентацию и ночное мяуканье.

Другие причины

У беременных кошек мяуканье может быть связано с дискомфортом перед родами. Коты также могут громко защищать территорию, предупреждая об угрозе.

Что делать, если кошка мяукает

Если кошка громко мяукает, сначала убедитесь, что её здоровью ничего не угрожает. Уделите внимание физиологическим потребностям: накормите, обновите воду, смените наполнитель. Если причина в половом влечении, кастрация — оптимальное решение. Важно выделять питомцу время на общение и ласку, особенно если он нервничает или боится.

Корректировка поведения

С гиперактивными и манипулятивными питомцами помогут игры перед сном, интерактивные игрушки и строгие интонации без крика. Важно не перебарщивать с замечаниями, чтобы не обидеть питомца и не навредить его психике.

Когда обращаться к ветеринару

Посетите ветеринара, если есть тревожные симптомы или мяуканье продолжается долго без видимой причины. Ветеринар может также назначить успокаивающие препараты или провести кастрацию при необходимости.

Мяуканье у котят

Котята обычно мяукают, обращаясь за помощью к матери. После переезда в новый дом они испытывают стресс и нуждаются в вашей поддержке.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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