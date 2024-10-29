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Индийский бизнесмен Ратан Тата завещал состояние своей собаке

1:10
Зоосфера

Индийский бизнесмен Ратан Тата оставил значительную часть своего состояния, которое составляет £91 млн (около 11,5 млрд руб.), своей собаке по кличке Тито. Как сообщает Daily Mail, в завещании Тата выразил желание, чтобы питомец получал неограниченный уход после его смерти.

Индийский бизнесмен Ратан Тата завещал состояние своей собаке
Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

Тата, который скончался в возрасте 86 лет в Мумбаи в начале октября. У него не было ни жены, ни детей, поэтому, согласно индийским традициям, его наследниками должны были стать брат и сводные сестры. Однако он решил передать основную долю своего состояния не членам семьи, а своей собаке, повару и дворецкому. Такое волеизъявление является редкостью в Индии, где богатство обычно сохраняется в семье.

Друг бизнесмена Сухел Сетх указал, что завещание не стало неожиданностью для тех, кто знал Тату. Он отметил, что это "не демонстрация богатства, а благодарность за радость и заботу", которую Тата получал от своих питомцев и помощников.

 

Уточнения

Ратан Навал Тата - индийский предприниматель, инвестор, председатель совета директоров конгломерата Tata Group. Член известной семьи Тата в Индии, признан влиятельнейшим бизнесменом Индии.

И́ндия - независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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