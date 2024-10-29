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Почему кошки бодаются, трутся и лижут хозяев: признаки благодарности

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Зоосфера

Кошки часто кажутся многим капризными и независимыми существами, что отчасти соответствует истине. Однако даже самая свободолюбивая кошка имеет тесную эмоциональную связь с хозяином и по-своему благодарна за заботу.

Почему кошки бодаются, трутся и лижут хозяев: признаки благодарности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Расскажем, как можно распознать благодарность кошки. Признаков немало: от лёгких прикосновений головой до массажа лапами. Так, когда кошка лёгонько бодает вас головой, это не просто жест — это выражение любви и уважения. Если же она трётся о вас всем телом, это явный сигнал привязанности.

Кошка также может выражать признательность за заботу, слегка массируя вас лапами или даже вылизывая, что является для неё способом демонстрации привязанности. Интересно, что благодарная кошка, заметив недомогание хозяина, обязательно придёт рядом и "попробует вылечить" его, проявляя заботу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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