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Почему кошки предпочитают спать на вещах хозяев

1:38
Зоосфера

Многие кошки, несмотря на разнообразие мест для отдыха, предпочитают хозяйские вещи. Владельцам приходится потом тратить немало времени и сил, чтобы очистить свою одежду от шерсти пушистой любимицы.

Почему кошки предпочитают спать на вещах хозяев
Фото: unsplash.com by Linh Nguyen, CC0

Однако чтобы понять, почему кошки так любят человеческие вещи, стоит рассмотреть несколько причин.

Привычка оставлять свой запах

Для кошек важно, чтобы все предметы в доме имели их запах, что обозначает их территорию и отталкивает потенциальных конкурентов. Если на вашей одежде нет знакомого аромата, питомец может захотеть "исправить" это, распространяя свой запах.

Привязанность к хозяину

Каждая вещь в доме носит на себе след аромата своего владельца. Даже если человек сам этого не чувствует, кошки с их обострённым нюхом различают запахи и стремятся быть ближе к ним. Если между питомцем и хозяином установлены тёплые связи, животному приятно находиться рядом с его запахом.

Корзина для белья — место притяжения

Некоторые владельцы нередко замечают, что их кошки облюбовывают корзину для белья. По мнению экспертов, это может быть связано с тем, что корзина для белья сочетает сразу несколько привлекающих факторов.

Во-первых, кошка распространяет свой запах на одежду. Во-вторых, она наслаждается ароматом всей семьи, который ощущается в белье. И наконец, корзина — это уютное и защищённое пространство, которое животные часто воспринимают как идеальное место для отдыха.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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