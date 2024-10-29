Почему кошки предпочитают спать на вещах хозяев

Многие кошки, несмотря на разнообразие мест для отдыха, предпочитают хозяйские вещи. Владельцам приходится потом тратить немало времени и сил, чтобы очистить свою одежду от шерсти пушистой любимицы.
Однако чтобы понять, почему кошки так любят человеческие вещи, стоит рассмотреть несколько причин.
Привычка оставлять свой запах
Для кошек важно, чтобы все предметы в доме имели их запах, что обозначает их территорию и отталкивает потенциальных конкурентов. Если на вашей одежде нет знакомого аромата, питомец может захотеть "исправить" это, распространяя свой запах.
Привязанность к хозяину
Каждая вещь в доме носит на себе след аромата своего владельца. Даже если человек сам этого не чувствует, кошки с их обострённым нюхом различают запахи и стремятся быть ближе к ним. Если между питомцем и хозяином установлены тёплые связи, животному приятно находиться рядом с его запахом.
Корзина для белья — место притяжения
Некоторые владельцы нередко замечают, что их кошки облюбовывают корзину для белья. По мнению экспертов, это может быть связано с тем, что корзина для белья сочетает сразу несколько привлекающих факторов.
Во-первых, кошка распространяет свой запах на одежду. Во-вторых, она наслаждается ароматом всей семьи, который ощущается в белье. И наконец, корзина — это уютное и защищённое пространство, которое животные часто воспринимают как идеальное место для отдыха.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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