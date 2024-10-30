Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пляжи Мексики: найдите своё идеальное место для отдыха
Данила Козловский отреагировал на новое обращение Аллы Пугачёвой к россиянам
Снижение уровня сахара в крови с помощью вечерней тренировки
Режиссёр Учитель раскрыл, почему не снимает в фильмах дочь от Пересильд: нужно в очереди постоять
Искусство бодипозитива: как полюбить себя и свой внешний вид
Что добавить в лунку при посадке озимого лука
Иван Ургант может вернуться на ТВ в новогодние праздники
Эксперт о правильной парковке: почему стоит заезжать задом
На курорте Роза Хутор появился еще один отель уровня 5 звезд

Какие фрукты и овощи полезны для собак: топ-3 продукта

1:27
Зоосфера

Яблоко

Ветеринары разрешают кормить собак яблоками. Эти фрукты безопасны и полезны для домашних животных.

Какие фрукты и овощи полезны для собак: топ-3 продукта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Яблоки содержат большое количество питательных веществ — клетчатки, витаминов и минералов. Витамин А в составе поддерживает работу иммунной системы, здоровье зрительной системы, состояние шерсти.

Клетчатка помогает поддерживать пищеварение и здоровье кишечника. Прежде чем кормить собаку яблоком, удалите сердцевину плода. Дело в том, что в семенах фрукта содержится цианид, который ядовит для животных. Также нужно нарезать фрукты небольшими кусочками.

Тыква

Это еще один способ для вашей собаки получить клетчатку. Тыква содержит большое количество антиоксидантов, витаминов и минералов.

Этот продукт помогает предотвратить запоры и диарею у вашего питомца. Кроме того, растворимая клетчатка в составе помогает поддерживать здоровую пищеварительную систему.

Манго

Манго — вкусный тропический фрукт, который полезен для вашей собаки.

В плоде содержится витамин Е, который защищает организм от окислительного повреждения. Каротиноиды в составе, такие как бета-каротин, способствуют улучшению работы иммунной системы.

Поскольку манго содержит много сахара, кормите собаку фруктами в умеренных количествах.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Садоводство, цветоводство
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку Аудио 
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Сводка с фронта: Сырский дал команду создавать заградотряды, из ВСУ дезертировали более 100 тысяч человек Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Последние материалы
Пляжи Мексики: найдите своё идеальное место для отдыха
Данила Козловский отреагировал на новое обращение Аллы Пугачёвой к россиянам
Снижение уровня сахара в крови с помощью вечерней тренировки
Режиссёр Учитель раскрыл, почему не снимает в фильмах дочь от Пересильд: нужно в очереди постоять
Искусство бодипозитива: как полюбить себя и свой внешний вид
Что добавить в лунку при посадке озимого лука
Какие фрукты и овощи полезны для собак: топ-3 продукта
Вампиры и зомби иногда приходят не только на Хэллоуин
Иван Ургант может вернуться на ТВ в новогодние праздники
Эксперт о правильной парковке: почему стоит заезжать задом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.