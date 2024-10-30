Какие фрукты и овощи полезны для собак: топ-3 продукта

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Яблоко

Ветеринары разрешают кормить собак яблоками. Эти фрукты безопасны и полезны для домашних животных.

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Яблоки содержат большое количество питательных веществ — клетчатки, витаминов и минералов. Витамин А в составе поддерживает работу иммунной системы, здоровье зрительной системы, состояние шерсти.

Клетчатка помогает поддерживать пищеварение и здоровье кишечника. Прежде чем кормить собаку яблоком, удалите сердцевину плода. Дело в том, что в семенах фрукта содержится цианид, который ядовит для животных. Также нужно нарезать фрукты небольшими кусочками.

Тыква

Это еще один способ для вашей собаки получить клетчатку. Тыква содержит большое количество антиоксидантов, витаминов и минералов.

Этот продукт помогает предотвратить запоры и диарею у вашего питомца. Кроме того, растворимая клетчатка в составе помогает поддерживать здоровую пищеварительную систему.

Манго

Манго — вкусный тропический фрукт, который полезен для вашей собаки.

В плоде содержится витамин Е, который защищает организм от окислительного повреждения. Каротиноиды в составе, такие как бета-каротин, способствуют улучшению работы иммунной системы.

Поскольку манго содержит много сахара, кормите собаку фруктами в умеренных количествах.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



