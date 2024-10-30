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Почему собаки боятся фейерверков: важная информация для вас

1:23
Зоосфера

Почему собаки боятся фейерверков

Дело в том, что слух у собаки намного чутче, чем у человека. Кроме того, ваш питомец не может понять, откуда исходит звук и безопасен ли он. Поэтому собак пугают резкие, громкие и непонятные звуки. 

Почему собаки боятся фейерверков: важная информация для вас
Фото: commons.wikimedia.org by mattbuck, CC BY-SA 2.0

Это также может быть физически болезненно для ушей из-за чувствительности. Человек никак не в состоянии предупредить собаку о звуках или объяснить, что происходит и что это фейерверк. Именно поэтому фейерверки страшные для всех животных.

Можно ли брать собаку на фейерверк

Однозначно нет, не стоит. Это будет большим стрессом для собаки из-за сенсорных ощущений. Животное будет чувствовать себя некомфортно и небезопасно даже рядом с вами.

Кроме того, часто собаки, услышав резкие звуки фейерверков, начинают от страха бежать и вырывать поводок из рук людей. Собака может убежать далеко и потеряться. Из-за незнакомой местности животное не сможет вернуться к вам и может попасть в неприятности на улице. Поэтому не стоит брать собак на громкие праздники, где слышны громкие звуки, музыка и скопление людей.

Чтобы ваш питомец не пропал, на всякий случай напишите на ошейнике свой домашний адрес и номер телефона.

Уточнения

Фейерве́рк (нем. Feuerwerk, от Feuer — огонь и Werk — дело, работа) — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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