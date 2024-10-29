Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему важно не переборщить с кофе: опасные симптомы передозировки
Создание гостевой зоны в гостиной: советы по интерьеру
Учёные раскрыли, как мозг мгновенно распознаёт структуру текста
Как неправильное соседство убивает ваши растения: секреты успешного огорода
Более 60% китайских автомобилей в России моложе трёх лет
Льготы и свободные экономические зоны: более 40 тысяч компаний зарегистрировано в новых регионах России
В чём можно квасить капусту: три простых варианта
Как улучшить состояние волос с помощью какао: проверенные рецепты и советы по уходу
Как увеличить эффективность кардиотренировки?

Древняя кошка оставила свой след на кувшине, пролежавшем 1200 лет

1:28
Зоосфера

Археологи, проводившие раскопки на горе Сион в Иерусалиме, обнаружили уникальный артефакт: 1200-летний фрагмент кувшина с отпечатком маленькой кошачьей лапки.

Древняя кошка оставила свой след на кувшине, пролежавшем 1200 лет
Фото: openverse.org by Fabian, CC BY 3.0

Исследователи предполагают, что кошка оставила этот след, когда гончар, изготовив кувшин, оставил его на солнце для сушки перед обжигом. Глина еще оставалась мягкой, и кошка, по всей видимости, заинтересовалась, прошлась по ней, оставив глубокие отпечатки когтей.

По словам археолога из Университета Северной Каролины, кошка могла не просто пройтись по кувшину, а "месила" лапками глину, как это делают современные кошки.

Эксперты считают, что это древнейшее свидетельство такого поведения, характерного для кошек и сегодня.

Директор лаборатории, заметила необычные отметины на керамическом фрагменте во время пост-раскопочных исследований. Отпечаток лапы размером 3 на 3 см принадлежал небольшой кошке, которая, вероятно, грелась на иерусалимском солнце, устроившись на краю кувшина.

Разминание лапами — привычка кошек, которая начинается с младенчества, когда котята стимулируют таким образом выработку молока. Позже это поведение ассоциируется у них с чувством безопасности и комфорта.

Есть и версия, что таким образом кошки оставляют свой запах на объектах.

Уточнения

Гора Сио́н (ивр. הר צִיּוֹן‎, хар Цийон; араб. جبل صهيون‎, джабаль Сахьюн) — южная часть западного холма Иерусалима, находящаяся вне стен Старого города, этимология названия Сион неясна — возможно, «цитадель», «укрепление на холме» или «сухое место».

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Экономика и бизнес
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины Аудио 
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Авто
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости Аудио 
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Экономика и бизнес
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
АК-12. Современный рестайлинг легендарного автомата Калашникова Дмитрий Плотников Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская Израиль — Иран. Ракетная атака, удовлетворившая общественное мнение всех участников Юрий Бочаров
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Последние материалы
Почему важно не переборщить с кофе: опасные симптомы передозировки
Создание гостевой зоны в гостиной: советы по интерьеру
Древняя кошка оставила свой след на кувшине, пролежавшем 1200 лет
Учёные раскрыли, как мозг мгновенно распознаёт структуру текста
Как неправильное соседство убивает ваши растения: секреты успешного огорода
Более 60% китайских автомобилей в России моложе трёх лет
Льготы и свободные экономические зоны: более 40 тысяч компаний зарегистрировано в новых регионах России
В чём можно квасить капусту: три простых варианта
Как улучшить состояние волос с помощью какао: проверенные рецепты и советы по уходу
Как увеличить эффективность кардиотренировки?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.