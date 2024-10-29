Древняя кошка оставила свой след на кувшине, пролежавшем 1200 лет

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Археологи, проводившие раскопки на горе Сион в Иерусалиме, обнаружили уникальный артефакт: 1200-летний фрагмент кувшина с отпечатком маленькой кошачьей лапки.

Фото: openverse.org by Fabian, CC BY 3.0

Исследователи предполагают, что кошка оставила этот след, когда гончар, изготовив кувшин, оставил его на солнце для сушки перед обжигом. Глина еще оставалась мягкой, и кошка, по всей видимости, заинтересовалась, прошлась по ней, оставив глубокие отпечатки когтей.

По словам археолога из Университета Северной Каролины, кошка могла не просто пройтись по кувшину, а "месила" лапками глину, как это делают современные кошки.

Эксперты считают, что это древнейшее свидетельство такого поведения, характерного для кошек и сегодня.

Директор лаборатории, заметила необычные отметины на керамическом фрагменте во время пост-раскопочных исследований. Отпечаток лапы размером 3 на 3 см принадлежал небольшой кошке, которая, вероятно, грелась на иерусалимском солнце, устроившись на краю кувшина.

Разминание лапами — привычка кошек, которая начинается с младенчества, когда котята стимулируют таким образом выработку молока. Позже это поведение ассоциируется у них с чувством безопасности и комфорта.

Есть и версия, что таким образом кошки оставляют свой запах на объектах.

Уточнения

Гора Сио́н (ивр. הר צִיּוֹן‎, хар Цийон; араб. جبل صهيون‎, джабаль Сахьюн) — южная часть западного холма Иерусалима, находящаяся вне стен Старого города, этимология названия Сион неясна — возможно, «цитадель», «укрепление на холме» или «сухое место».

