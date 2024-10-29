Человеческий плач вызывает стресс у собак: факты, которые вы не знали

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как собаки реагируют на плач человека

Исследователи из Департамента этологии ELTE в Будапеште сравнили, как собаки-компаньоны и миниатюрные свиньи-компаньоны реагируют на плач человека. Ученые обнаружили, что свиньи и собаки по-разному реагируют на эмоциональные вокализации человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, CC BY-SA 4.0

У собак менялось эмоциональное состояние из-за человеческих вокализаций. Это означает, что собаки способны испытывать сочувствие от плача.

Свиньи испытывали стресс во время странных вокализаций — жужжания. Таким образом, собаки, в процессе одомашнивания, научились обнаруживать человеческие эмоции и реагировать на них соответствующим образом.

Собаки способны автоматически переключать свое эмоциональное состояние в зависимости от того, что испытывает человек.

Эмоциональное потрясение у собак было особенно ярко выражено из-за звуков, выражающих дистресс.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

