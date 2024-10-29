Человеческий плач вызывает стресс у собак: факты, которые вы не знали

Исследователи из Департамента этологии ELTE в Будапеште сравнили, как собаки-компаньоны и миниатюрные свиньи-компаньоны реагируют на плач человека. Ученые обнаружили, что свиньи и собаки по-разному реагируют на эмоциональные вокализации человека.
У собак менялось эмоциональное состояние из-за человеческих вокализаций. Это означает, что собаки способны испытывать сочувствие от плача.
Свиньи испытывали стресс во время странных вокализаций — жужжания. Таким образом, собаки, в процессе одомашнивания, научились обнаруживать человеческие эмоции и реагировать на них соответствующим образом.
Собаки способны автоматически переключать свое эмоциональное состояние в зависимости от того, что испытывает человек.
Эмоциональное потрясение у собак было особенно ярко выражено из-за звуков, выражающих дистресс.
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
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