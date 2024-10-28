В Тюменской области четыре человека пострадали в ДТП с участием кабанов

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Тюменской области произошло ДТП с участием автомобиля, который столкнулся с дикими кабанами. В результате этого инцидента пострадали четыре человека, о чем 25 октября сообщила Государственная автоинспекция региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Levi Clancy, PDM

Водитель "Лады Гранты" столкнулся с тремя кабанами, которые выбежали на дорогу. После удара машина выехала на встречную полосу, а фары разбились. Чтобы предупредить приближающийся транспорт, водитель использовал фонарик.

Как стало известно из сообщений ведомства, водитель грузовика "КамАЗ" попытался избежать столкновения, однако при торможении его транспортное средство завернуло, и он сбил легковую машину в кювет, зацепив при этом стоявшего на дороге водителя.

В результате аварии 28-летний водитель "Лады" получил серьезные травмы, помимо него пострадали его 28-летняя жена, 10-месячная дочь и 54-летняя мать.

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит. Расположен на реке Туре. Образует городской округ город Тюмень.



