Боровшийся с лишним весом кот Крошик из Перми скончался

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Перми ушел из жизни кот по имени Крошик, который стал известен в интернете благодаря своей борьбе с ожирением. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Животное набрало вес до 17 килограммов, что критически опасно для котов. В сентябре ветеринары разработали для него индивидуальную программу по снижению веса, и, благодаря этому, Крошик начал постепенно терять лишние килограммы. К сожалению, в последнее время его здоровье значительно ухудшилось, и состояние животного оценивалось как стабильное, но тяжелое.

Попытки реанимации не принесли результатов. Ночью кот скончался. По предварительным данным, у Крошика были множественные образования в селезенке и метастазы в других внутренних органах, говорится в сообщении.