В Новосибирском зоопарке дали имя детенышу леопардов

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Новосибирском зоопарке появился имя для детеныша дальневосточных леопардов, который родился 25 июля 2024 года. Котенка назвали Хлоей, о чем сообщается в Telegram зоосада.

Фото: openverse.org by MacJewell, CC BY 2.0

Сотрудники зоопарка отметили, что Хлоя подросла и научилась многим навыкам: если ранее во время первых прогулок она осторожно следовала за мамой по вольеру, то теперь уже ловко перепрыгивает через бревна и взбирается на высоту. Малышка начала подражать матери и успешно осваивает питание мясом, справляясь даже с крупными кусками. Охотничьи инстинкты Хлоя развивает в игровых ситуациях, "затаиваясь" и "бесшумно нападая".

По словам представителей зоопарка, "с каждым днем малышка становится все более грациозным и уверенным в себе леопардом". Несмотря на достижения, котенок по-прежнему зависит от матери: она продолжает кормить Хлою материнским молоком, заботливо умывает ее и обнимает во время сна. Мать готова прийти на защиту своей дочери в любую минуту.

Дальневосточный леопард относится к числу самых редких крупных кошек на планете. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось лишь около 35 диких особей. Однако, согласно данным 2023 года, в национальном парке "Земле леопарда" уже зарегистрировано 125 взрослых леопардов.

Уточнения

Леопа́рд или барс, или пантера - вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из пяти представителей рода пантера, относящегося к подсемейству больших кошек.





Новосиби́рск - третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.

