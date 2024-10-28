В воскресенье скончался кот Крошик

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сотрудники приюта "Матроскин", в котором жил кот Крошик из Перми, сообщили, что он скончался вчера днем. Несколько дней назад животное начало задыхаться и попало в реанимацию, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

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Галина, владелица приюта, рассказала что для нее смерть питомца стала огромной неожиданностью. Она отметила, что совсем недавно Крошик продолжал дышать, находясь в кислородной камере, однако в последние два часа они пытались его "откачивать". Ее слова передает "Газета.ру".

По данным Галины, кот сбросил 3 кг, что позволило ветеринарам провести УЗИ. Как выяснили врачи, у Крошика были обнаружены множественные опухоли в селезенке и подозрительные образования в легких, что могло быть связано с метастазами. Галина пояснила, что "тут очень сложно судить, что стало первопричиной — лишний вес или новообразование".

Крошик был найден в подвале пермской больницы в начале сентября. После лечения в реабилитационном центре, где ему давали обезжиренный корм и проводили физиотерапию, кот потерял 1,1 кг за первые две недели и смог вновь запрыгивать на диван.

Средства на реабилитацию Крошика собирали по всей стране. Оставшиеся 179,8 тыс. рублей после оплаты лечения будут направлены в фонд экстренной помощи "Матроскина". Этот случай стал значительной утратой для приюта, где Крошик был символом надежды для многих.

Уточнения

Пермь - город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района.



Метаста́з - отдалённый вторичный очаг патологического процесса, возникший при перемещении вызывающего его начала (опухолевых клеток, микроорганизмов) из первичного очага болезни через ткани организма.

