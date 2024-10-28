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Кинолог рассказал о том, как трактовать движения хвостом собаки

1:41
Зоосфера

Собаки подают сигналы сородичам и окружающим с помощью хвоста, который может указывать не только на дружелюбие, но и на различные другие эмоции. Об этом рассказал Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости.

Кинолог рассказал о том, как трактовать движения хвостом собаки
Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, PDM

Он пояснил, что "не всегда виляющий хвост следует расценивать как признак радости и призыв погладить". По его словам, это социальный сигнал, который отражает эмоциональное состояние собаки.

Голубев отметил, что, если собака просто виляет хвостом, подходить к ней и гладить не следует. Помимо выражения радости, виляющий хвост может быть признаком страха, неуверенности и даже предупреждением о возможном укусе. Он призвал обращать внимание на общее положение тела и глаз животного для более точной оценки ситуации.

Кинолог добавил, что собака выражает призыв к ласке, если, помимо виляния хвостом, приседает и подставляет живот и спину для поглаживаний. Радость питомца можно распознать по вилянию хвостом, которое происходит по кругу, в то время как стойка с виляющим хвостом говорит о напряжении. 

Он предостерег, что, если животное встало в оборонительную позу и смотрит на вас, это может говорить о возбуждении и злости. В таком случае рекомендуется избегать контакта с питомцем.

Также важно помнить, что высоко поднятый хвост может указывать на напряжение и возбуждение, в то время как хвост, расположенный между ног, может свидетельствовать о страхе или чрезмерной концентрации на работе.

Уточнения

Собаково́дство - вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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