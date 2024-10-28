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Холодный или тёплый: что говорит температура носа собаки о её состоянии?

1:24
Зоосфера

Нос собаки — это не только орган обоняния, но и своеобразный индикатор её здоровья. Влажный и прохладный нос, как правило, сигнализирует о хорошем самочувствии питомца. Однако стоит насторожиться, если он становится чрезмерно холодным или начинает выделять жидкость. Такое состояние может указывать на вирусные инфекции или на снижение общей температуры тела, что нередко происходит при переохлаждении, истощении и ряде других болезней.

Холодный или тёплый: что говорит температура носа собаки о её состоянии?
Фото: Flickr by Майя Дюмат, CC BY 2.0

С другой стороны, тёплый и сухой нос не всегда должен вызывать беспокойство. Это может быть естественным явлением после сна, когда процессы в организме замедляются, включая выработку слизи, а собака не облизывает нос для увлажнения. Обычно после пробуждения всё быстро приходит в норму.

На влажность и состояние носа влияют также возрастные и гормональные изменения. Так, у щенков, беременных и кормящих собак нос может быть менее влажным. Кроме того, сухой воздух в помещении способен пересушить кожу на носу, и тогда могут помочь специальные увлажняющие бальзамы, разработанные специально для собак.

Стоит помнить, что длительное пребывание под палящим солнцем может привести к обгоранию носа собаки, и в случае серьёзного повреждения важно обратиться к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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