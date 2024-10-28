Вредные продукты для кошек, о которых не знают многие хозяева

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек знают: угощать питомца едой с собственного стола — не лучшая идея. Однако мало кто задумывается, насколько опасными могут быть привычные для нас продукты.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0

На первом месте в списке запрещённого — молочные продукты. Кошки, повзрослев, часто теряют способность переваривать лактозу, а значит, молоко, сыр и сметана могут вызвать у них расстройство желудка.

Возможно, вы замечали, как ваш питомец с интересом пробует капусту, томаты или картофель — это признак нехватки витаминов. Но организм кошки не приспособлен для переваривания овощей, а такие "эксперименты" могут закончиться запором. Важное исключение — лук и чеснок, которые крайне токсичны для кошек, как и любые блюда с их соком.

Также стоит держать виноград подальше от вашего любимца. Даже одна ягода может стать причиной острой почечной недостаточности у кошки.

Завершает список запрещённого "человеческая" еда: хлеб, макароны, колбаса, сосиски, куриные кости, рыбьи головы и сладости. Всё это может навредить кошачьему здоровью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

