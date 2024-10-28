Чем поить кошек: эксперты развенчали мифы о бутилированной воде

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Производители сухих кормов для животных подчёркивают важность того, чтобы у питомцев всегда была чистая питьевая вода. Однако рекомендации по выбору конкретного типа воды — водопроводной, фильтрованной или бутилированной — практически отсутствуют.

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Вода из крана

Водопроводная вода в городах часто оставляет желать лучшего, особенно если трубопровод в доме старый. Вода с примесями, например, с хлором, не является оптимальным выбором для здоровья кошек. Поэтому владельцам городских питомцев советуют давать кипячёную воду вместо сырой водопроводной.

Бутилированная вода

Минеральная вода, будь то родниковая или насыщенная минералами, для кошек — это скорее излишество. Не все минералы, полезные человеку, подходят для домашних животных. Более того, газированные и солёные минеральные воды точно не подходят кошкам.

Фильтрованная вода

Самым удачным и экономичным вариантом будет использование фильтрованной воды. Она помогает защитить питомцев от ненужных примесей и экономит деньги, не ставя под угрозу их здоровье. Обычный фильтр-кувшин или его аналог — оптимальный выбор.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение.



Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

