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7 токсичных продуктов, которыми никогда не стоит кормить кошку

2:09
Зоосфера

Шоколад

Дело в том, что шоколад содержит такие вещества, как теобромин и кофеин.
Они чрезвычайно токсичны для организма кошек. Даже небольшое количество шоколада может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у вашего питомца. Например, судороги, тремор, проблемы с дыханием и сердцем.

7 токсичных продуктов, которыми никогда не стоит кормить кошку
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Лук и чеснок

Эти овощи токсичны для многих животных, в том числе и для кошек. Они сильно вредят эритроцитам кошки, что приводит к анемии у животного.

Симптомы отравления часто включают снижение аппетита, снижение активности, а также физическую слабость и вялость у кошки.

Виноград и изюм

Виноград и изюм чрезвычайно токсичны для кошек. Фрукты могут привести к почечной недостаточности у вашего питомца. К ранним симптомам отравления относятся рвота и гиперактивность.

Алкоголь

Даже небольшое количество алкоголя может быть крайне опасно для здоровья и жизни кошки. Отравление алкоголем приводит к затруднению дыхания, тремору, рвоте, диарее.

Кофеин

Кофеин содержится в темном шоколаде, кофе, энергетических напитках и чае. Это вещество токсично для кошек и приводит к повышению уровня тревожности, учащенному дыханию, учащенному сердцебиению и мышечному тремору.

Молочные продукты

На самом деле, молочные продукты небезопасны для вашего питомца.

Не стоит кормить кошку сыром или молоком, так как животные часто страдают от непереносимости лактозы.

Поэтому употребление молочных продуктов может привести к проблемам с пищеварением, таким как диарея и расстройство желудка.

Ксилит

Это искусственный подсластитель, содержащийся во многих продуктах без сахара. Это вещество может вызвать у кошек быстрый выброс инсулина, приводящий к гипогликемии — пониженному уровню сахара в крови. Симптомы гипогликемии включают рвоту, потерю координации и судороги.

 

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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