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Как обезопасить кошку, которая гуляет на улице: советы владельцам питомцев

1:17
Зоосфера

Выбирайте безопасные зоны

Выберите безопасные открытые площадки, где ваша кошка может гулять. Избегайте оживленных улиц, районов с интенсивным движением или мест с потенциальной опасностью, таких как токсичные растения или водоемы.

Как обезопасить кошку, которая гуляет на улице: советы владельцам питомцев
Фото: flickr.com by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY 2.0

Следите за своей кошкой

Внимательно следите за своей кошкой, когда она находится на улице. Это позволяет оперативно реагировать на любые потенциальные опасности или ситуации, которые могут возникнуть.

Будьте внимательны к другим животным

Следите за другими животными, такими как собаки или дикие существа, которые могут представлять угрозу для вашей кошки. Будьте готовы вмешаться и защитить свою кошку в случае необходимости.

Сделайте удостоверение

Убедитесь, что ваша кошка носит ошейник с идентификационными бирками, на которых указана ваша контактная информация. Это важно в случае, если ваша кошка случайно потеряется.

Вакцинация и борьба с паразитами

Убедитесь, что ваша кошка вовремя прошла вакцинацию и регулярно проходит лечение от паразитов. Это помогает защитить от болезней. Запланируйте регулярные визиты к ветеринару, чтобы поддерживать здоровье вашей кошки.

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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