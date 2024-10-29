Как обезопасить кошку, которая гуляет на улице: советы владельцам питомцев

Выберите безопасные открытые площадки, где ваша кошка может гулять. Избегайте оживленных улиц, районов с интенсивным движением или мест с потенциальной опасностью, таких как токсичные растения или водоемы.
Внимательно следите за своей кошкой, когда она находится на улице. Это позволяет оперативно реагировать на любые потенциальные опасности или ситуации, которые могут возникнуть.
Следите за другими животными, такими как собаки или дикие существа, которые могут представлять угрозу для вашей кошки. Будьте готовы вмешаться и защитить свою кошку в случае необходимости.
Убедитесь, что ваша кошка носит ошейник с идентификационными бирками, на которых указана ваша контактная информация. Это важно в случае, если ваша кошка случайно потеряется.
Убедитесь, что ваша кошка вовремя прошла вакцинацию и регулярно проходит лечение от паразитов. Это помогает защитить от болезней. Запланируйте регулярные визиты к ветеринару, чтобы поддерживать здоровье вашей кошки.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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