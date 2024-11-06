Советы по знакомству с чужой собакой: что можно и нельзя делать

Ошибки при знакомстве с чужой собакой, которых стоит избегать

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Встреча с чужой собакой требует осторожности и понимания её поведения. Многие люди при встрече с собакой сразу пытаются её погладить или поиграть, но эксперты предупреждают, что такие действия могут быть восприняты животным как угроза. Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о том, чего не следует делать и как правильно знакомиться с чужой собакой:

Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

Позвольте собаке обнюхать вас

При встрече с собакой не пытайтесь сразу погладить её. Вместо этого дайте собаке возможность вас обнюхать, не смотря ей прямо в глаза. Если собака ведёт себя спокойно и не отстраняется, можно аккуратно погладить её ниже линии ошейника.

Не пытайтесь обнимать или наклоняться над собакой

Кинологи предупреждают, что наклон над собакой или попытки обнять её могут вызвать у животного стресс и защитную реакцию. Также избегайте прямого взгляда в глаза, поскольку собаки могут воспринимать это как угрозу.

Не гладьте морду и уши

Гладить морду и уши собаки можно только в том случае, если она сама подставила их. Если собака отстраняется, лучше повременить с попытками установить физический контакт.

Не кормите чужую собаку

Кормление чужих животных может вызвать агрессию или непредсказуемую реакцию. Всегда спрашивайте разрешения у владельца, прежде чем взаимодействовать с питомцем.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



