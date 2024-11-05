Как вести себя с кошкой, чтобы она вас полюбила

Почему кошки тянутся к равнодушным людям: секреты поведения

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы хотите понравиться кошке ваших друзей или знакомых, лучше всего попробовать стратегию равнодушия. Автор книги "Внутренний мир кошек" Томас МакНейми утверждает, что кошки чаще всего тянутся к людям, которые не проявляют к ним явного интереса и не пытаются их погладить.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru

Чтобы создать доверительные отношения с кошкой и показать, что вы союзник, а не угроза, следуйте этим простым советам:

Не смотрите кошке в глаза

Избегайте прямого взгляда на кошку и не бросайтесь к ней сразу, как только вошли в дом. Ожидайте, пока она сама проявит интерес и подойдёт к вам, а до этого лучше смотрите в пол.

Не возвышайтесь над кошкой

Чтобы не пугать питомца, примите позу, которая снизит ваш рост. Сядьте на пол или на стул, опустите плечи и разместите руки на коленях. Попросите хозяина сесть рядом, чтобы показать кошке, что вы — друг.

Избегайте шума

Говорите тихо и спокойно, избегайте громких звуков. Если рядом есть дети или другие питомцы, лучше удерживать их на расстоянии, чтобы кошка чувствовала себя в безопасности.

Избегайте резких движений

Когда кошка немного привыкнет, протяните ей указательный палец, держа руку вниз и слегка выставив палец вперёд. Этот жест напоминает кошачий нос, и кошка может прикоснуться к пальцу, чтобы познакомиться.

Будьте терпеливы

Дайте кошке время привыкнуть к вашему присутствию. Если она подходит и трётся о ваши ноги, это знак доверия, но это не всегда означает готовность к поглаживанию. Лучше гладить кошку по щекам или за ушами, избегая спины и макушки. Торопливые движения могут испортить момент и разрушить доверие.

Следуя этим правилам, вы создадите с кошкой более спокойные и доверительные отношения, в которых питомец сам захочет подойти к вам и почувствует себя комфортно.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



