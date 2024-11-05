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Как вести себя с кошкой, чтобы она вас полюбила

Почему кошки тянутся к равнодушным людям: секреты поведения
2:01
Зоосфера

Если вы хотите понравиться кошке ваших друзей или знакомых, лучше всего попробовать стратегию равнодушия. Автор книги "Внутренний мир кошек" Томас МакНейми утверждает, что кошки чаще всего тянутся к людям, которые не проявляют к ним явного интереса и не пытаются их погладить.

Почему кошки тянутся к равнодушным людям: секреты поведения
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru

Чтобы создать доверительные отношения с кошкой и показать, что вы союзник, а не угроза, следуйте этим простым советам:

Не смотрите кошке в глаза

Избегайте прямого взгляда на кошку и не бросайтесь к ней сразу, как только вошли в дом. Ожидайте, пока она сама проявит интерес и подойдёт к вам, а до этого лучше смотрите в пол.

Не возвышайтесь над кошкой

Чтобы не пугать питомца, примите позу, которая снизит ваш рост. Сядьте на пол или на стул, опустите плечи и разместите руки на коленях. Попросите хозяина сесть рядом, чтобы показать кошке, что вы — друг.

Избегайте шума

Говорите тихо и спокойно, избегайте громких звуков. Если рядом есть дети или другие питомцы, лучше удерживать их на расстоянии, чтобы кошка чувствовала себя в безопасности.

Избегайте резких движений

Когда кошка немного привыкнет, протяните ей указательный палец, держа руку вниз и слегка выставив палец вперёд. Этот жест напоминает кошачий нос, и кошка может прикоснуться к пальцу, чтобы познакомиться.

Будьте терпеливы

Дайте кошке время привыкнуть к вашему присутствию. Если она подходит и трётся о ваши ноги, это знак доверия, но это не всегда означает готовность к поглаживанию. Лучше гладить кошку по щекам или за ушами, избегая спины и макушки. Торопливые движения могут испортить момент и разрушить доверие.

Следуя этим правилам, вы создадите с кошкой более спокойные и доверительные отношения, в которых питомец сам захочет подойти к вам и почувствует себя комфортно.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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