Как вести себя с кошкой, чтобы она вас полюбила

Если вы хотите понравиться кошке ваших друзей или знакомых, лучше всего попробовать стратегию равнодушия. Автор книги "Внутренний мир кошек" Томас МакНейми утверждает, что кошки чаще всего тянутся к людям, которые не проявляют к ним явного интереса и не пытаются их погладить.
Чтобы создать доверительные отношения с кошкой и показать, что вы союзник, а не угроза, следуйте этим простым советам:
Избегайте прямого взгляда на кошку и не бросайтесь к ней сразу, как только вошли в дом. Ожидайте, пока она сама проявит интерес и подойдёт к вам, а до этого лучше смотрите в пол.
Чтобы не пугать питомца, примите позу, которая снизит ваш рост. Сядьте на пол или на стул, опустите плечи и разместите руки на коленях. Попросите хозяина сесть рядом, чтобы показать кошке, что вы — друг.
Говорите тихо и спокойно, избегайте громких звуков. Если рядом есть дети или другие питомцы, лучше удерживать их на расстоянии, чтобы кошка чувствовала себя в безопасности.
Когда кошка немного привыкнет, протяните ей указательный палец, держа руку вниз и слегка выставив палец вперёд. Этот жест напоминает кошачий нос, и кошка может прикоснуться к пальцу, чтобы познакомиться.
Дайте кошке время привыкнуть к вашему присутствию. Если она подходит и трётся о ваши ноги, это знак доверия, но это не всегда означает готовность к поглаживанию. Лучше гладить кошку по щекам или за ушами, избегая спины и макушки. Торопливые движения могут испортить момент и разрушить доверие.
Следуя этим правилам, вы создадите с кошкой более спокойные и доверительные отношения, в которых питомец сам захочет подойти к вам и почувствует себя комфортно.
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