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Стоит ли кормить собаку овощами: польза и вред

1:34
Зоосфера

Нужно ли кормить собаку овощами

Вы можете регулярно включать овощи и фрукты в рацион вашей собаки. Дело в том, что они являются важными источниками клетчатки, которая играет важную роль в здоровье пищеварительной системы.

Стоит ли кормить собаку овощами: польза и вред
Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern, CC BY-SA 4.0

Кроме того, овощи и фрукты также содержат полезные витамины и минералы, которые поддерживают здоровье вашего питомца.

Если не злоупотреблять количеством растительной пищи, ваш питомец будет получать клетчатку.

Какие овощи можно есть собаке

Собаки могут есть морковь, тыкву, кабачки, огурцы, болгарский перец, сельдерей, картофель и свеклу. Лучше всего давать собаке сырые овощи. Морковь или тыкву можно отваривать без добавления соли или других специй. По словам ветеринаров, употребление моркови и тыквы может привести к лучшему усвоению бета-каротина организмом вашей собаки.

Специалисты рекомендуют кормить питомца измельченными и очищенными овощами.

Важно отварить картофель до готовности. Однако не добавляйте молоко, сливки, специи или сливочное масло. Также нужно просто отварить свеклу и дать небольшие нарезанные кусочки.

Не давайте собакам овощи в больших количествах — пары штук будет достаточно, чтобы сохранить здоровье вашего питомца.

Жареные и консервированные овощи собакам противопоказаны, а вот сырые или вареные можно добавлять в рацион питомца.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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