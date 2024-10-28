Стоит ли кормить собаку овощами: польза и вред

Вы можете регулярно включать овощи и фрукты в рацион вашей собаки. Дело в том, что они являются важными источниками клетчатки, которая играет важную роль в здоровье пищеварительной системы.
Кроме того, овощи и фрукты также содержат полезные витамины и минералы, которые поддерживают здоровье вашего питомца.
Если не злоупотреблять количеством растительной пищи, ваш питомец будет получать клетчатку.
Собаки могут есть морковь, тыкву, кабачки, огурцы, болгарский перец, сельдерей, картофель и свеклу. Лучше всего давать собаке сырые овощи. Морковь или тыкву можно отваривать без добавления соли или других специй. По словам ветеринаров, употребление моркови и тыквы может привести к лучшему усвоению бета-каротина организмом вашей собаки.
Специалисты рекомендуют кормить питомца измельченными и очищенными овощами.
Важно отварить картофель до готовности. Однако не добавляйте молоко, сливки, специи или сливочное масло. Также нужно просто отварить свеклу и дать небольшие нарезанные кусочки.
Не давайте собакам овощи в больших количествах — пары штук будет достаточно, чтобы сохранить здоровье вашего питомца.
Жареные и консервированные овощи собакам противопоказаны, а вот сырые или вареные можно добавлять в рацион питомца.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
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