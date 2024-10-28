Можно ли есть персики кошкам: ответ ветеринаров

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли давать персики кошке

Персики могут быть вкусным и полезным лакомством для кошек, если соблюдать определенные меры предосторожности. Эти фрукты богаты клетчаткой, что делает их привлекательным дополнением к рациону вашего питомца.



Однако важно помнить, что персики содержат значительное количество сахара, который не является необходимым в рационе кошки и может привести к проблемам со здоровьем, таким как ожирение и диабет, если употреблять его в больших количествах.

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Прежде чем предложить персик своей кошке, обязательно удалите косточку, так как она содержит цианид, который токсичен для кошек.

Нарежьте фрукты небольшими кусочками, чтобы вашей кошке было легче есть и избежать риска удушья или кишечной непроходимости.

Хотя у кошек не такие сладкие вкусовые рецепторы, как у людей, им может нравиться хрустящая текстура и прохлада персика.

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.



