Можно ли есть персики кошкам: ответ ветеринаров

Персики могут быть вкусным и полезным лакомством для кошек, если соблюдать определенные меры предосторожности. Эти фрукты богаты клетчаткой, что делает их привлекательным дополнением к рациону вашего питомца.
Однако важно помнить, что персики содержат значительное количество сахара, который не является необходимым в рационе кошки и может привести к проблемам со здоровьем, таким как ожирение и диабет, если употреблять его в больших количествах.
Прежде чем предложить персик своей кошке, обязательно удалите косточку, так как она содержит цианид, который токсичен для кошек.
Нарежьте фрукты небольшими кусочками, чтобы вашей кошке было легче есть и избежать риска удушья или кишечной непроходимости.
Хотя у кошек не такие сладкие вкусовые рецепторы, как у людей, им может нравиться хрустящая текстура и прохлада персика.
Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.
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