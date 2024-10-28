Почему кошки вылизывают себя до залысин

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки славятся как большие чистюли, но иногда их любовь к уходу за шерстью может зайти слишком далеко.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0

Когда владельцы обнаруживают на теле питомца лысое пятно, они часто обеспокоены и стремятся обратиться к ветеринару.

Возможно это сигнал о наличии скрытого заболевания, такого как паразиты или аллергия.

Основные причины: паразиты и аллергия.

Если у кошки появилась значительная проплешина, это может быть связано с паразитами, такими как блохи, клещи или власоеды, а также грибковыми инфекциями, включая стригущий лишай.

Определить диагноз помогает анализ соскоба кожи или анализ крови, а после подтверждения ветеринар назначит подходящее лечение.

Если причина кроется в пищевой аллергии, корректировка рациона может решить проблему.

Например, гипоаллергенная диета, подобранная ветеринаром, часто помогает предотвратить вылизывание. Иногда кошка может пытаться избавиться от внутреннего дискомфорта — например, вызванного почечными камнями.

Роль стресса.

Если медицинская причина исключена, ветеринар может посоветовать выяснить, что вызывает у кошки стресс. Новое животное в доме, ребенок или смена обстановки могут вызвать нервное поведение у питомца.

Как отмечает эксперт, чрезмерное вылизывание может быть сродни привычке людей накручивать волосы на палец, когда они взволнованы. Поведенческая поддержка и дрессировка помогут снизить уровень стресса у кошки.

Если появился новый питомец, рекомендуется создать для кошки личное пространство или проявить к ней больше внимания.

В любом случае, чрезмерное вылизывание и выпадение шерсти сигнализируют о том, что кошке требуется помощь, и своевременный визит к ветеринару — лучший способ разобраться в ситуации.

Уточнения

Власое́ды или Шерстое́ды (лат. Trichodectidae) — семейство паразитических насекомых из отряда пухоедов (Phthiraptera).



