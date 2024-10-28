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Как защитить уши вашей собаки от инфекций и зуда

2:42
Зоосфера

Зуд и инфекции ушей у собак — частая проблема, с которой сталкиваются владельцы животных, и наиболее распространенной причиной обращения к ветеринару. Одной из самых частых форм воспаления является наружный отит, инфекция наружного слухового прохода, вызванная дрожжевыми грибками, бактериями или аллергией.

Как защитить уши вашей собаки от инфекций и зуда
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0

Согласно "Современной ветеринарной практике", наружный отит входит в тройку наиболее часто диагностируемых заболеваний у домашних животных.

Слуховой проход собаки из-за своей анатомии склонен к скоплению влаги и грязи, что создает идеальную среду для дрожжевых грибков, инфекций и ушных клещей.

Если инфекции уха не лечить, они могут прогрессировать в средний отит (воспаление среднего уха) и даже в тяжелую форму — внутренний отит.

Важно помнить, что любые манипуляции по чистке или лечению ушей собаки должны быть согласованы с ветеринаром.

Ветеринар оценит состояние уха, назначит нужное лекарство или антибиотик и подберет правильное средство для лечения.

Пренебрежение этими мерами может привести к повреждению барабанной перепонки и усилению воспаления. Рассмотрим основные подходы, которые помогают справиться с зудом и инфекциями ушей у собак.

Способы лечения инфекций и зуда в ушах у собак

  1. Регулярная чистка ушей помогает удалить скопившуюся серу и предотвратить инфекции. Для этого подойдут специальные средства, предназначенные для ухода за ушами собак.
  2. Ушные капли — в случае инфекции ветеринар может назначить ушные капли с антибиотиками, противогрибковыми веществами и/или стероидами для снижения воспаления.
  3. Салфетки для чистки ушей — специальный вариант салфеток для собак позволяет удобно очищать внешнюю часть уха, удаляя грязь и излишки серы.

Перед началом лечения рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать оптимальное средство для конкретного животного.

Дополнительные ресурсы по лечению инфекций ушей у собак
Если у собаки диагностирован дрожжевой или бактериальный отит, вам могут пригодиться следующие материалы:

  • Цвет воска в ушах собаки — что может означать тот или иной оттенок;
  • Признаки ушных инфекций у собак — симптомы, на которые стоит обратить внимание;
  • Хронический отит у собак — причины и методы лечения для улучшения состояния ушей питомца;
  • Руководство по лечению дрожжевых инфекций у собак — полезные советы по уходу и профилактике.

Уточнения

Оти́т (от др.-греч. οὖς, в род. п. ὠτός — ухо и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление) — ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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