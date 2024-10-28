Как выбрать лучший корм для кошек: советы по питанию

Исходя из состава и качества ингредиентов, корм для кошек может быть премиум-класса, эконом-класса или холистическим.
Выберите оптимальный класс корма для вашего питомца. Например, холистическое питание является лучшим классом питания. Этот корм изготовлен из натуральных ингредиентов и не содержит вредных пищевых добавок для кошек.
Выбирайте пищу, которая содержит только натуральные ингредиенты. Поэтому лучше всего отдавать предпочтение продуктам, которые содержат мясо или рыбу в качестве основного источника белка.
Кроме того, избегайте продуктов, содержащих такие ингредиенты, как соя, кукуруза или пшеница.
Дело в том, что эти ингредиенты могут вызвать проблемы с пищеварением у животного и даже привести к хроническим заболеваниям. Не стоит кормить кошку разными сухими кормами одновременно. Выберите один вариант. Начинку можно менять. Например, с индейкой, лососем, говядиной, кроликом.
Выбирайте корм, который содержит не менее 35% мяса, птицы или рыбы. Не стоит забывать о том, что расшифровка мяса или рыбы необходима. Белка должно быть около 20%. Субпродукты допускаются в небольшом процентном соотношении — до 10%. Зерновые и другие растительные продукты должны составлять до 25%.
Корм — заготовочные, фуражные, сырые и частично или полностью термически обработанные, консервированные и концентрированные, влажные и сухие (сыпучие, зерновые и/или гранулированные) растительные и животные (мясо, жилы, кости, требуха и пр.).
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