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Что нужно кошке для счастья: три ключевых аспекта заботы о питомце

1:26
Зоосфера

Кошки — самые чувствительные и восприимчивые среди домашних животных. Забота о них требует внимания и ответственности, но для их счастья нужно не так уж много.

Что нужно кошке для счастья: три ключевых аспекта заботы о питомце
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Качественное питание

Эксперты подчёркивают: еда имеет первостепенное значение для здоровья кошек. Она должна быть свежей, разнообразной и в нужном количестве. При правильном питании питомцы не только выглядят лучше, но и чувствуют себя отлично, живут дольше. Не стоит забывать и про питьевой режим: доступ к чистой воде у кошек должен быть постоянным.

Активный досуг

В естественной среде кошки активно передвигаются, охотятся и играют. В домашних условиях важно создать для них аналогичную активную среду, чтобы у них была возможность бегать, прятаться, играть, «охотиться». Поддержать их активность можно, предложив разнообразные игрушки, лабиринты и полосы препятствий.

Внимание и забота

На первый взгляд, кошкам будто бы не нужно внимание хозяев, они кажутся независимыми. Однако это только видимость. На самом деле, забота хозяев им крайне важна, хотя стоит уметь чувствовать и выбирать подходящие моменты для проявления внимания. Несмотря на их своенравный характер, кошки умеют быть благодарными и ответят на заботу хозяина лаской и нежностью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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