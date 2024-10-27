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Исследование: как собаки видят телевизор и что привлекает их внимание

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Зоосфера

Если у вас есть собака, вы, возможно, замечали её реакцию на телевизор, когда там показывают животных. Чем именно привлекает её экран, и что она там видит?

Исследование: как собаки видят телевизор и что привлекает их внимание
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Исследования показывают, что зрение собак устроено иначе, чем у людей: они различают мир в оттенках синего и жёлтого. Несмотря на это, собаки с интересом смотрят телевизор, особенно когда там появляются другие собаки — их лающий образ чаще всего вызывает наибольший отклик.

Другие исследования также подтверждают, что, хотя собаки распознают изображение на экране, их внимание обычно кратковременно. Пару секунд, как правило, достаточно, чтобы удовлетворить любопытство.

Кроме того, учёные выяснили, что собаки могут отличать изображения реальных животных от анимационных персонажей. 

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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