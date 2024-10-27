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От каких звуков кошки сходят с ума? Пять самых раздражающих шумов

1:21
Зоосфера

Многие владельцы кошек, особенно те, кто недавно завёл питомца, могут не знать, какие звуки вызывают у них дискомфорт.

От каких звуков кошки сходят с ума? Пять самых раздражающих шумов
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru

Первым в списке нежелательных для кошек звуков можно назвать фейерверки. Резкий, свистящий звук и внезапный громкий "бах" нередко пугают наших питомцев.

Ещё один раздражающий фактор — низкое гудение. Человек может не обратить внимания на шум от самолёта, работающего двигателя или жужжание шмеля, но кошки такие звуки воспринимают крайне остро и даже с агрессией.

Неудивительно, что и лай собак вызывает у кошек дискомфорт. Любое гавканье или рычание, будь то реальное или похожее на собачий голос, кошки воспринимают в штыки. Например, шум от работающего мотора, напоминающий собачий рык, вызывает у них отторжение.

Интересно, что и мурлыканье других кошек, схожее с их собственным, раздражает питомцев. Они видят в этом конкурентное поведение и могут бояться, что хозяин переключит своё внимание на другого.

И, наконец, звук шуршащей фольги — ещё один раздражитель, вызывающий у кошек негативные ощущения, подобные тем, что человек испытывает, слыша, как кто-то скребёт ногтем по школьной доске.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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