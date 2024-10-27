Жизнь со змеями: особенности домашнего содержания символа 2025 года

3:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Змеи - это не самые простые в уходе питомцы. Конечно, они не портят мебель, не нуждаются в прогулках и общении, их не нужно кормить каждый день. Но есть важные моменты, которые нужно учитывать, если вы решили завести змею.

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Во-первых, не всех змей можно держать дома. Есть список животных, которых запрещено содержать в качестве домашних питомцев. Например, нельзя заводить кобру, мамбу, гадюку и морскую змею.

Во-вторых, некоторые виды змей занесены в Красную книгу России. Чтобы держать их дома, нужно получить разрешение в Росприроднадзоре.

Где покупать змею?

Змей можно купить в зоомагазине, на выставке, на птичьем рынке, у заводчиков или в интернете. Лучше всего покупать у заводчиков.

Перед покупкой изучите информацию о них в соцсетях, отзывы покупателей и другие сведения. Так вы снизите риски нарваться на мошенников или купить больное животное.

Как содержать змею?

Змея должна жить в специальном террариуме. Его размер и оборудование зависят от вида змеи. Для наземных змей террариум должен быть в два раза больше длины змеи и примерно в три раза больше её высоты.

Для древесных змей длина и высота меняются местами. Все параметры рассчитываются исходя из размеров взрослой змеи. Поэтому террариум нужно оборудовать "на вырост".

Террариум должен стоять подальше от солнца, батарей и проводов. Помните, что змеи могут пролезть в самые маленькие щели, сдвинуть тяжёлые крышки и лазить по тонким шнурам.

В террариуме должна быть большая и устойчивая ёмкость с водой. Змея будет пить из неё и отмокать в ней перед линькой. В террариуме должны быть тёплый и холодный углы. Если для обогрева используются лампы накаливания, их нужно оградить защитной сеткой.

Вентиляция в террариуме основана на тепловой конвекции. Холодный воздух попадает через отверстия в нижней части стенок, нагревается, поднимается и выходит через отверстия в крышке. Для террариумов больше 1 кубического метра этого может быть недостаточно, и потребуется установить вентилятор.

На дно террариума можно насыпать мульчу, опилки, пелёнки или газеты. Экскременты и недоеденную пищу нужно убирать сразу.

Чем кормить змею?

Это важный момент, о котором нужно помнить перед покупкой змеи. Змеи едят других животных, и замены такому питанию нет. Не все готовы кормить змею мышами или хомячками.

Многие змеи едят заморозку, но её тоже нужно покупать. Некоторые владельцы змей разводят кормовых животных, но это не для всех. Змеи едят и свои экскременты, и они пахнут специфически.

Какую змею лучше завести?

Чаще всего рекомендуют завести некрупного удава, питона, полоза или молочную змею. Они доступнее в продаже и проще всего в уходе.

Уточнения

Зме́и — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

