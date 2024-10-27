Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Найдены различия между погребениями неандертальцев и наших предков
Надежные авто, которые не боятся АИ-92: топ лучших моделей
Секреты удобного выращивания рассады: что выбрать
Оладьи из кабачков на молоке: получаются просто нежнейшими
Не только янтарь и марципан: что привезти из Калининграда
Уход за кожей с малиной: простые рецепты для домашнего использования
В России может подешеветь сливочное масло благодаря Индии и Ирану
Суд отклонил иск Анны Седоковой о разводе с Янисом Тиммой
Кухонные шторы: идеальные варианты для вашего интерьера

Жизнь со змеями: особенности домашнего содержания символа 2025 года

3:16
Зоосфера

Змеи - это не самые простые в уходе питомцы. Конечно, они не портят мебель, не нуждаются в прогулках и общении, их не нужно кормить каждый день. Но есть важные моменты, которые нужно учитывать, если вы решили завести змею.

Жизнь со змеями: особенности домашнего содержания символа 2025 года
Фото: https://www.flickr.com/photos/40855483@N00/18024363112/ by https://www.flickr.com/people/40855483@N00 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Во-первых, не всех змей можно держать дома. Есть список животных, которых запрещено содержать в качестве домашних питомцев. Например, нельзя заводить кобру, мамбу, гадюку и морскую змею.

Во-вторых, некоторые виды змей занесены в Красную книгу России. Чтобы держать их дома, нужно получить разрешение в Росприроднадзоре.

Где покупать змею?

Змей можно купить в зоомагазине, на выставке, на птичьем рынке, у заводчиков или в интернете. Лучше всего покупать у заводчиков.

Перед покупкой изучите информацию о них в соцсетях, отзывы покупателей и другие сведения. Так вы снизите риски нарваться на мошенников или купить больное животное.

Как содержать змею?

Змея должна жить в специальном террариуме. Его размер и оборудование зависят от вида змеи. Для наземных змей террариум должен быть в два раза больше длины змеи и примерно в три раза больше её высоты.

Для древесных змей длина и высота меняются местами. Все параметры рассчитываются исходя из размеров взрослой змеи. Поэтому террариум нужно оборудовать "на вырост".

Террариум должен стоять подальше от солнца, батарей и проводов. Помните, что змеи могут пролезть в самые маленькие щели, сдвинуть тяжёлые крышки и лазить по тонким шнурам.

В террариуме должна быть большая и устойчивая ёмкость с водой. Змея будет пить из неё и отмокать в ней перед линькой. В террариуме должны быть тёплый и холодный углы. Если для обогрева используются лампы накаливания, их нужно оградить защитной сеткой.

Вентиляция в террариуме основана на тепловой конвекции. Холодный воздух попадает через отверстия в нижней части стенок, нагревается, поднимается и выходит через отверстия в крышке. Для террариумов больше 1 кубического метра этого может быть недостаточно, и потребуется установить вентилятор.

На дно террариума можно насыпать мульчу, опилки, пелёнки или газеты. Экскременты и недоеденную пищу нужно убирать сразу.

Чем кормить змею?

Это важный момент, о котором нужно помнить перед покупкой змеи. Змеи едят других животных, и замены такому питанию нет. Не все готовы кормить змею мышами или хомячками.

Многие змеи едят заморозку, но её тоже нужно покупать. Некоторые владельцы змей разводят кормовых животных, но это не для всех. Змеи едят и свои экскременты, и они пахнут специфически.

Какую змею лучше завести?

Чаще всего рекомендуют завести некрупного удава, питона, полоза или молочную змею. Они доступнее в продаже и проще всего в уходе.

Уточнения

Зме́и — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Садоводство, цветоводство
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку Аудио 
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Наука и техника
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства Аудио 
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Популярное
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй

Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.

Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
АК-12. Современный рестайлинг легендарного автомата Калашникова Дмитрий Плотников Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская Израиль — Иран. Ракетная атака, удовлетворившая общественное мнение всех участников Юрий Бочаров
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Сводка с фронта: аналитики из США поставили армию России на первое место рейтинга, в офисе Зеленского уныние
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта
Последние материалы
Найдены различия между погребениями неандертальцев и наших предков
Надежные авто, которые не боятся АИ-92: топ лучших моделей
Секреты удобного выращивания рассады: что выбрать
Оладьи из кабачков на молоке: получаются просто нежнейшими
Не только янтарь и марципан: что привезти из Калининграда
Уход за кожей с малиной: простые рецепты для домашнего использования
Жизнь со змеями: особенности домашнего содержания символа 2025 года
В России может подешеветь сливочное масло благодаря Индии и Ирану
Суд отклонил иск Анны Седоковой о разводе с Янисом Тиммой
Кухонные шторы: идеальные варианты для вашего интерьера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.