Вкусовые предпочтения питомцев: почему не ест, почему ест гадость, что делать с придирчивостью?

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы собак часто сталкиваются с проблемами в кормлении собак. Питомцы отказываются есть корм и тащат в рот совершенно непригодные для их питания продукты или даже предметы.

Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, PDM

1. Почему животное отказывается от еды?

В большинстве случаев это может быть связано с болью в ротовой полости. Если вы заметили, что ваш питомец стал равнодушен к пище, не медлите с визитом к ветеринару.

Только специалист может исключить проблемы со здоровьем и определить истинную причину привередливости.

2. Что делать, если здоровый питомец не хочет есть корм?

Чтобы еда была для животного привлекательной, важно не оставлять недоеденный корм в миске. Его нужно убирать до следующего кормления. Также следите, чтобы упаковка с кормом была плотно закрыта, иначе он выветривается и теряет свою привлекательность. Особенно это касается больших мешков.

Также не стоит угощать собаку или кошку лакомствами, угощениями со стола и другими вкусностями.

Если питомец проявляет упрямство, попробуйте сменить корм на другой, но того же класса. Обычно это помогает на некоторое время.

3. Нормально ли, что собака подбирает с земли или утаскивает из мусорного ведра пищевые продукты?

Такое поведение вполне естественно. Чтобы предотвратить это, закрывайте помойные ведра и баки, а также не раскидывайте мусор.

На улице контролируйте собаку и занимайте её активными играми.

Если же питомец целенаправленно ест несъедобные предметы, это может быть признаком психического или физического дискомфорта. В таком случае необходимо обратиться к врачу.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



