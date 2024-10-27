Вкусовые предпочтения питомцев: почему не ест, почему ест гадость, что делать с придирчивостью?

Владельцы собак часто сталкиваются с проблемами в кормлении собак. Питомцы отказываются есть корм и тащат в рот совершенно непригодные для их питания продукты или даже предметы.
1. Почему животное отказывается от еды?
В большинстве случаев это может быть связано с болью в ротовой полости. Если вы заметили, что ваш питомец стал равнодушен к пище, не медлите с визитом к ветеринару.
Только специалист может исключить проблемы со здоровьем и определить истинную причину привередливости.
2. Что делать, если здоровый питомец не хочет есть корм?
Чтобы еда была для животного привлекательной, важно не оставлять недоеденный корм в миске. Его нужно убирать до следующего кормления. Также следите, чтобы упаковка с кормом была плотно закрыта, иначе он выветривается и теряет свою привлекательность. Особенно это касается больших мешков.
Также не стоит угощать собаку или кошку лакомствами, угощениями со стола и другими вкусностями.
Если питомец проявляет упрямство, попробуйте сменить корм на другой, но того же класса. Обычно это помогает на некоторое время.
3. Нормально ли, что собака подбирает с земли или утаскивает из мусорного ведра пищевые продукты?
Такое поведение вполне естественно. Чтобы предотвратить это, закрывайте помойные ведра и баки, а также не раскидывайте мусор.
На улице контролируйте собаку и занимайте её активными играми.
Если же питомец целенаправленно ест несъедобные предметы, это может быть признаком психического или физического дискомфорта. В таком случае необходимо обратиться к врачу.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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