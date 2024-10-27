Опасность кошек в доме: какие проблемы со здоровьем грозят владельцу?

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки давно и прочно вошли в нашу жизнь, скрашивая досуг и наполняя быт уютом и приятными заботами о любимце. Но привязанность к кошке может иметь и некоторые негативные последствия для физического и психического здоровья человека, пишет Тhe Сonversation.

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Проблемы психического здоровья

Если ваша кошка заболеет, забота о ней может вызвать у вас стресс, что, в свою очередь, может сказаться на вашем эмоциональном состоянии.

Однако есть и положительные моменты: люди, страдающие депрессией, часто отмечают, что игра с кошкой помогает им уменьшить симптомы.

Токсоплазмоз

Кошки также могут быть переносчиками зоонозных заболеваний — инфекций, которые передаются от животных к человеку. Одним из таких заболеваний является токсоплазмоз — паразит, который выделяется с кошачьими фекалиями и может поражать другие виды млекопитающих, включая людей. Этот паразит чаще встречается у диких кошек, которые охотятся за пищей, чем у домашних.

У большинства людей симптомы токсоплазмоза лёгкие и могут напоминать грипп. Однако во время беременности инфекция может привести к выкидышу или мертворождению, а также вызвать проблемы у ребёнка, включая слепоту и судороги.

Наиболее подвержены риску беременные женщины и люди со сниженным иммунитетом. Рекомендуется, чтобы эти группы населения не убирали наполнитель из кошачьих лотков или использовали перчатки при необходимости.

Ежедневная замена наполнителя помогает предотвратить развитие паразитов до той стадии, когда они могут представлять опасность для людей.

Аллергия

Каждый пятый человек страдает от аллергии на кошек, и это число продолжает расти. Когда кошки вылизываются, в их слюне остаётся аллерген. Шерсть и перхоть, которые осыпаются с их тела, могут вызывать аллергические реакции у людей. Люди, не страдающие тяжёлой формой аллергии, могут жить с кошками, если они регулярно моют руки, чистят поверхности и пылесосят, чтобы избавиться от перхоти. Также можно не пускать кошек в помещения, где вы хотите снизить уровень аллергенов, например, в спальни.

Но, несмотря на то, что кошки могут вызывать аллергические реакции, существуют доказательства того, что контакт с ними может играть защитную роль в предотвращении развития астмы и аллергических реакций. Это связано с тем, что взаимодействие с кошками может изменять иммунную систему, снижая вероятность возникновения аллергических реакций.

Уточнения

Токсоплазмоз — паразитарное заболевание человека и других животных, вызываемое токсоплазмами Toxoplasma gondii и характеризующееся поражением нервной и лимфатической систем, половых органов, скелетных мышц, миокарда и др.

