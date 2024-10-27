Кошачий доктор: 5 причин, почему кошки полезны для нашего здоровья

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Возможно, вы слышали, что у кошек нет хозяев, а есть только "работники". Однако многочисленные исследования показывают, что люди, которые живут с кошками, скорее ощущают себя как их близкие родственники.

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Жизнь с кошкой может оказывать значительное — и порой неожиданное — влияние на наше физическое и психическое благополучие. Даже научные исследования показали, что кошки способны оказывать положительное влияние на человека, пишет Тhe Сonversation.

1. Кошки снижают риск инсульта. Их присутствие способствует успокоению и снижает нагрузку на сердце, что, в свою очередь, снижает вероятность инсульта.

2. Лечат травмы. Кошачье мурлыканье создает низкочастотные вибрации, которые помогают восстановиться суставам, мышцам и даже костям.

3. Уменьшают стресс и тревожность. Поглаживание кошки способствует высвобождению эндорфинов, которые дарят умиротворение и снижают уровень стресса.

4. Повышают уверенность в себе и дарят чувство цели. Исследования доказали, что наличие животного-компаньона помогает нам стать лучшей версией себя. 5. Спасают от бессонницы.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.

