Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт сметанного торта без выпечки: пошаговое руководство для приготовления лёгкого десерта с печеньем
Как сохранить молодость рук: секреты парафинотерапии
Жизнь со змеями: особенности домашнего содержания символа 2025 года
Полиция Дубая внедряет ИИ для помощи туристам
Кто отвечает за содержание и исправность лифтов в многоквартирных домах?
Как накачать пресс дома: эффективное упражнение без тренажёров
Аргентина и Россия находят пути для роста торговли
Идеальный забор для безопасного сада: как его выбрать
Northrop Grumman представила инновационную пушку M230 с выбором боеприпасов

Кошачий доктор: 5 причин, почему кошки полезны для нашего здоровья

1:20
Зоосфера

Возможно, вы слышали, что у кошек нет хозяев, а есть только "работники". Однако многочисленные исследования показывают, что люди, которые живут с кошками, скорее ощущают себя как их близкие родственники.

Кошачий доктор: 5 причин, почему кошки полезны для нашего здоровья
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Жизнь с кошкой может оказывать значительное — и порой неожиданное — влияние на наше физическое и психическое благополучие. Даже научные исследования показали, что кошки способны оказывать положительное влияние на человека, пишет Тhe Сonversation.

1. Кошки снижают риск инсульта. Их присутствие способствует успокоению и снижает нагрузку на сердце, что, в свою очередь, снижает вероятность инсульта.

2. Лечат травмы. Кошачье мурлыканье создает низкочастотные вибрации, которые помогают восстановиться суставам, мышцам и даже костям.

3. Уменьшают стресс и тревожность. Поглаживание кошки способствует высвобождению эндорфинов, которые дарят умиротворение и снижают уровень стресса.

4. Повышают уверенность в себе и дарят чувство цели. Исследования доказали, что наличие животного-компаньона помогает нам стать лучшей версией себя. 5. Спасают от бессонницы.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение
Наука и техника
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение Аудио 
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Домашние животные
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Популярное
Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Последние материалы
Как накачать пресс дома: эффективное упражнение без тренажёров
Аргентина и Россия находят пути для роста торговли
Идеальный забор для безопасного сада: как его выбрать
Northrop Grumman представила инновационную пушку M230 с выбором боеприпасов
Вкусовые предпочтения питомцев: почему не ест, почему ест гадость, что делать с придирчивостью?
Бигуди VS Плойка: какое средство для завивки волос выбрать?
Почему лучше разделить спальню и рабочее место: советы по интерьеру
Как ускорить рост растений: секреты фитогормонов и гуминовых кислот
Опасность кошек в доме: какие проблемы со здоровьем грозят владельцу?
Овощное соте с баклажанами: благодаря секретному ингредиенту блюдо приобретает пикантный вкус
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.