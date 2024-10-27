Почему собаки так любят объедки? У этого явления есть, как минимум, две причины

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда наши питомцы удивляют нас своими необычными вкусовыми предпочтениями. Например, часто пёс, который питается кормами суперпремиум-класса, любит порыться в мусорном ведре.

Фото: unsplash.com by Justin Veenema, PDM

У этой любви собак к объедкам есть как минимум две причины:

1. Это дань традиции: исторически сложилось, что друг человека доедал за ним всё, что осталось после трапезы.

2. Если у собаки однообразный рацион или корм не очень вкусный, ей может захотеться чего-то необычного. Совсем как у нас иногда возникает желание попробовать что-то не очень полезное.

Поэтому важно, чтобы корм был достаточно привлекательным, чтобы ваш питомец не превращался в пылесос для мусора.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



