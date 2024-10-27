Почему даже сытые кошки охотятся на мышей? Ответ может шокировать

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему даже сытые кошки охотятся на мышей? Неужели их привлекает вкус? Ответ на этот вопрос может шокировать вас.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Основная причина, по которой кошки проявляют интерес к грызунам, — это охотничий инстинкт. Вы замечали, что пойманную мышь они не съедают целиком? Чаще всего они просто отгрызают ей голову. Это связано с тем, что кошкам необходим таурин, а его много в мозге мелкого животного.

2. Уличные и дикие кошки не упускают возможности получить максимум пользы от мышатины. Это и нежирное, питательное мясо, и омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в печени, витамины, и даже клетчатка, которая может быть обнаружена в зерне, находящемся в желудке грызуна.

Однако домашние, сытые коты, которые получают все необходимые питательные вещества, очень редко воспринимают мышь как полноценную еду и охотятся просто ради развлечения или демонстрации свой ловкости. Часто коты приносят добычу хозяину, возможно, чтобы похвастаться охотничьей сноровкой.

Уточнения

Таури́н — сульфокислота (серосодержащая аминокислота), образующаяся в организме из цистеина и метионина, относится к заменимым или условно незаменимым аминокислотам.



