Почему даже сытые кошки охотятся на мышей? Ответ может шокировать

Почему даже сытые кошки охотятся на мышей? Неужели их привлекает вкус? Ответ на этот вопрос может шокировать вас.
1. Основная причина, по которой кошки проявляют интерес к грызунам, — это охотничий инстинкт. Вы замечали, что пойманную мышь они не съедают целиком? Чаще всего они просто отгрызают ей голову. Это связано с тем, что кошкам необходим таурин, а его много в мозге мелкого животного.
2. Уличные и дикие кошки не упускают возможности получить максимум пользы от мышатины. Это и нежирное, питательное мясо, и омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в печени, витамины, и даже клетчатка, которая может быть обнаружена в зерне, находящемся в желудке грызуна.
Однако домашние, сытые коты, которые получают все необходимые питательные вещества, очень редко воспринимают мышь как полноценную еду и охотятся просто ради развлечения или демонстрации свой ловкости. Часто коты приносят добычу хозяину, возможно, чтобы похвастаться охотничьей сноровкой.
Таури́н — сульфокислота (серосодержащая аминокислота), образующаяся в организме из цистеина и метионина, относится к заменимым или условно незаменимым аминокислотам.
Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.