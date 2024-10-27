Какие заболевания грозят собакам чаще других?

К сожалению, наши любимые питомцы, как и мы, могут столкнуться с различными заболеваниями. И ответственность за их благополучие ложится на хозяев. Учёные и ветеринарные врачи выявили несколько заболеваний, которые встречаются у собак чаще всего.

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Паразитарные заболевания - такие как блохи, клещи, глисты и другие паразиты. Признаками этих болезней являются беспокойство, потеря веса, зуд и ранки на коже.

Собачья чума - вирусное заболевание, которое может проявляться в виде лихорадки, воспаления слизистой оболочки и нарушений центральной нервной системы.

Мочекаменная болезнь - сопровождается болезненным мочеиспусканием, которое может сопровождаться поскуливанием, кровью в моче, общим недомоганием и повышением температуры.

Цистит - симптомы схожи с мочекаменной болезнью.

Лишай - заболевание кожи, которое может привести к облысению и мелким ранкам на теле.

К счастью, большинство из этих заболеваний лечатся достаточно просто и быстро, если вовремя обратиться к ветеринару.

Уточнения

Паразити́зм — один из типов сосуществования организмов.

