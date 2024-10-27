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Почему стерилизованная кошка снова просит кота?

2:21
Зоосфера

Иногда владельцы кошек сталкиваются с неожиданной проблемой: их стерилизованное животное начинает проявлять признаки течки, такие как мяуканье, метки и активное стремление к коту. Возникает вопрос: почему это происходит, если кошка уже была стерилизована?

Почему стерилизованная кошка снова просит кота?
Фото: freepik.com by freestockcenter, PDM

Овариореминантный синдром - это состояние, при котором у стерилизованной кошки остаются активные фрагменты яичников, что вызывает поведение, характерное для течки. Это наиболее распространенная причина, но не единственная.

Другие возможные причины:

Эктопическая ткань яичников. В редких случаях ткань яичников может находиться в других частях тела, что также может вызывать симптомы течки. Это сложная для диагностики ситуация, которая не всегда связана с ошибкой врача.

Неоваскуляризация.

Во время операции клетки яичника могут попасть в брюшную полость и начать функционировать там. Опытные врачи используют инструменты таким образом, чтобы не касаться яичников напрямую, чтобы минимизировать риск этого процесса.

Гормоны извне.

Иногда кошка может получать гормоны через контакт с человеком. Например, если хозяин использует крем или гель с эстрогенами, кошка, особенно с короткой или отсутствующей шерстью (сфинксы), может получить дозу гормонов через кожу.

Диагностика.

Для диагностики данного состояния важно провести анализы на гормоны, включая антимюллеров гормон. Это поможет подтвердить наличие активных тканей яичников. Также проводится УЗИ брюшной полости, чтобы выявить остатки яичников или других тканей. Мазок из влагалища может показать наличие эстрогенов.

Что делать?

Если причина выявлена, возможны следующие варианты лечения:

— Повторная хирургическая операция для удаления остатков яичника.

— Введение импланта "Супрелорин" для химической кастрации в случаях, когда найти источник гормонов невозможно.

Если вы заметили, что ваша стерилизованная кошка проявляет признаки течки, лучше сразу обратиться к ветеринарному врачу для диагностики и решения проблемы.

Уточнения

Стерилиза́ция или дефертилиза́ция — процесс лишения способности к размножению, с сохранением половых органов. Способность к спариванию при этом сохраняется.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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