Кинолог назвал 5 худших пород собак для содержания в квартире

Британский кинолог и генеральный директор онлайн-ресурса для владельцев домашних животных Pet Sprint Анджело Сорбелло составил список из пяти пород собак, которые, по его мнению, не подходят для содержания в квартире, пишет Телеграм-канал "Питомцы".
В этот список вошли:
— Бордер-колли
— Сибирский хаски
— Австралийская овчарка
— Бигль
— Джек-рассел-терьер
По словам Анджело Сорбелло, эти породы требуют много свободного пространства и "бесконечной физической активности".
Бордер-колли, например, очень умны и нуждаются в постоянной умственной стимуляции. Если вы не готовы обеспечить их должным образом, лучше не заводить такую собаку. Без достаточного пространства и регулярных занятий они могут стать беспокойными в условиях квартиры.
Для воспитания хаски требуется много сил и терпения, подчеркивает эксперт.
Австралийские овчарки очень энергичны и не подходят для небольших квартир.
Бигли могут быть слишком шумными для квартиры, а их сильный инстинкт обоняния может стать причиной неприятностей. Владельцу потребуется уделять много времени занятиям ноузворком с питомцем, чтобы удовлетворить его потребности.
Джек-рассел-терьеры также очень активны, что может стать проблемой в условиях квартиры.
Сибирский хаски — заводская специализированная порода собак, выведенная чукчами северо-восточной части Сибири.
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