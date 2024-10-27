Кинолог назвал 5 худших пород собак для содержания в квартире

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Британский кинолог и генеральный директор онлайн-ресурса для владельцев домашних животных Pet Sprint Анджело Сорбелло составил список из пяти пород собак, которые, по его мнению, не подходят для содержания в квартире, пишет Телеграм-канал "Питомцы".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В этот список вошли:

— Бордер-колли

— Сибирский хаски

— Австралийская овчарка

— Бигль

— Джек-рассел-терьер

По словам Анджело Сорбелло, эти породы требуют много свободного пространства и "бесконечной физической активности".

Бордер-колли, например, очень умны и нуждаются в постоянной умственной стимуляции. Если вы не готовы обеспечить их должным образом, лучше не заводить такую собаку. Без достаточного пространства и регулярных занятий они могут стать беспокойными в условиях квартиры.

Для воспитания хаски требуется много сил и терпения, подчеркивает эксперт.

Австралийские овчарки очень энергичны и не подходят для небольших квартир.

Бигли могут быть слишком шумными для квартиры, а их сильный инстинкт обоняния может стать причиной неприятностей. Владельцу потребуется уделять много времени занятиям ноузворком с питомцем, чтобы удовлетворить его потребности.

Джек-рассел-терьеры также очень активны, что может стать проблемой в условиях квартиры.

Уточнения

Сибирский хаски — заводская специализированная порода собак, выведенная чукчами северо-восточной части Сибири.

