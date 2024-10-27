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Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире

2:13
Зоосфера

Генеральный директор онлайн-платформы для владельцев домашних животных Pet Sprint Анджело Сорбелло назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире, пишет Телеграм-канал "Питомцы".

Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Фото: Flickr by Николя де Камаре, CC BY 2.0

По его мнению, лучшим выбором для квартиры станет французский бульдог. Эксперт отмечает, что всем собакам нужно пространство, но некоторые породы могут комфортно чувствовать себя в квартире, в то время как другим, более активным, лучше подойдёт частный дом.

"Важно найти породу, которая будет соответствовать потребностям собаки и образу жизни хозяина", — говорит Анджело Сорбелло.

Прежде чем завести собаку, он советует учитывать её размер, уровень активности и темперамент. Также важно оценить, достаточно ли места для собаки в квартире.

"Лучшая собака для квартиры, как правило, небольшого размера, с тихим характером и не требующая интенсивных физических нагрузок", — пояснил эксперт.

Кроме того, стоит обратить внимание на склонность некоторых пород к лаю, который может стать проблемой в условиях тесного проживания. Сорбелло выделил пять пород собак, которые, по его мнению, лучше всего подходят для содержания в квартире:

— Французский бульдог.

— Кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

— Ши-тцу.

— Грейхаунд.

— Мопс.

Эти собаки неприхотливы и прекрасно адаптируются к жизни в квартире. Например, французские бульдоги любят лежать и станут отличными компаньонами для тех, кто любит проводить время на диване за просмотром телевизора.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели - любящие и ласковые собаки, которые с удовольствием будут лежать на коленях хозяина после рабочего дня.

Ши-тцу также хорошо адаптируются к жизни в квартире и станут не только отличными компаньонами, но и хорошими защитниками.

Грейхаунды любят бездельничать и, несмотря на свою гоночную историю, являются удивительно ленивыми собаками, отмечает Анджело Сорбелло.

Мопсы же — идеальный выбор для тех, кто хочет собаку, которая всегда готова обниматься, подчёркивает кинолог

Уточнения

Французский бульдог — некрупная порода, отличающаяся крупной, но короткой мордой, плоским раздвоенным носом, широкой раздвоенной верхней губой.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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