Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире

Генеральный директор онлайн-платформы для владельцев домашних животных Pet Sprint Анджело Сорбелло назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире, пишет Телеграм-канал "Питомцы".
По его мнению, лучшим выбором для квартиры станет французский бульдог. Эксперт отмечает, что всем собакам нужно пространство, но некоторые породы могут комфортно чувствовать себя в квартире, в то время как другим, более активным, лучше подойдёт частный дом.
"Важно найти породу, которая будет соответствовать потребностям собаки и образу жизни хозяина", — говорит Анджело Сорбелло.
Прежде чем завести собаку, он советует учитывать её размер, уровень активности и темперамент. Также важно оценить, достаточно ли места для собаки в квартире.
"Лучшая собака для квартиры, как правило, небольшого размера, с тихим характером и не требующая интенсивных физических нагрузок", — пояснил эксперт.
Кроме того, стоит обратить внимание на склонность некоторых пород к лаю, который может стать проблемой в условиях тесного проживания. Сорбелло выделил пять пород собак, которые, по его мнению, лучше всего подходят для содержания в квартире:
— Французский бульдог.
— Кавалер-кинг-чарльз-спаниель.
— Ши-тцу.
— Грейхаунд.
— Мопс.
Эти собаки неприхотливы и прекрасно адаптируются к жизни в квартире. Например, французские бульдоги любят лежать и станут отличными компаньонами для тех, кто любит проводить время на диване за просмотром телевизора.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниели - любящие и ласковые собаки, которые с удовольствием будут лежать на коленях хозяина после рабочего дня.
Ши-тцу также хорошо адаптируются к жизни в квартире и станут не только отличными компаньонами, но и хорошими защитниками.
Грейхаунды любят бездельничать и, несмотря на свою гоночную историю, являются удивительно ленивыми собаками, отмечает Анджело Сорбелло.
Мопсы же — идеальный выбор для тех, кто хочет собаку, которая всегда готова обниматься, подчёркивает кинолог
Французский бульдог — некрупная порода, отличающаяся крупной, но короткой мордой, плоским раздвоенным носом, широкой раздвоенной верхней губой.
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