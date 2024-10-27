В Китае питомцы сами зарабатывают себе на корм

Владельцы домашних животных в Китае отправляют своих питомцев в pet-friendly кафе на заработки. Животные проводят там от нескольких часов до целого рабочего дня, общаются с посетителями и другими собаками, а после смены получают порцию корма.

Фото: unsplash.com by Пит Беллис, PDM

Так например, 27-летняя китаянка Джейн Сюэ из Фучжоу решила найти работу для двухлетнего самоеда по кличке Ок на работу в кафе Yezonghui. Она хотела, чтобы пёс не скучал, пока она на работе.

Девушка нашла объявление о наборе сотрудников в китайской соцсети Xiaohongshu, привела питомца в порядок у грумера и пошла на собеседование. Хозяин кафе в течение часа наблюдал, как Ок общается с клиентами и ладит с другими собаками, и в итоге взял пса на работу.

Стоит отметить, что первое котокафе в Китае появилось в Гуанчжоу в 2011 году, и с тех пор их количество увеличивается на 200% каждый год. В 2023 году в стране уже было около 4 тысяч заведений общественного питания с животными.

Поэтому кафе для домашних животных в Китае — обычное дело. Питомцам там можно свободно гулять и общаться с посетителями. Для клиентов обед в таком ресторане обычно стоит дороже — нужно доплатить за общение с животными. В некоторых заведениях ещё и вход платный — от 30 до 60 юаней (около 400-800 рублей).

Но и питомцы тоже не в накладе. За выход на смену им выдают порцию корма. В некоторых заведениях и хозяева собак могут получить скидку 30% на обед.

Объявления о наборе пушистых сотрудников размещаются в китайских соцсетях. Хозяева домашних животных там же создают резюме питомцев с фотографиями. Но берут на работу не всех.

Не повезло 33-летней учительнице китайского языка из Пекина Синь Синь. Она рассказала, что её кота на работу так и не взяли. У неё два кота и собака и одного из питомцев она решила пристроить в кафе.

"Он ласковый и приятно мурлычет! Кот, избранный Богом для работы в кошачьем кафе!" — написала Синь в резюме своего двухлетнего кота по кличке Чжан Буэр.

В качестве оплаты она попросила несколько банок кошачьего корма и закусок. Дело в том, что она тратит около 500 юаней (6,8 тысяч рублей) в месяц на еду для своих двух кошек, и выход одного из её питомцев на работу позволил бы сэкономить эти деньги. Но пока для него не нашлось вакансии.

Уточнения

Кафе́ — предприятие общественного питания и отдыха, похожее на небольшой ресторан, но с ограниченным по сравнению с рестораном ассортиментом продукции, также, возможно, — с самообслуживанием.

