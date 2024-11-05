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Продукты, опасные для здоровья кошек

Опасные продукты для кошек: не навредите питомцу едой
1:03
Зоосфера

Здоровое и сбалансированное питание — основа хорошего самочувствия вашей кошки. Есть продукты, которых питомцам лучше избегать, чтобы сохранить их здоровье.

Опасные продукты для кошек: не навредите питомцу едой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кошкам строго противопоказаны алкогольные напитки. Они вызывают учащённое сердцебиение, сложности с дыханием и нарушают координацию, что может закончиться печально.

Также не рекомендуется давать кошкам лук и чеснок. Даже в небольшом количестве эти продукты могут привести к анемии.

Молоко иногда можно предложить только котятам, но даже у них оно может вызвать проблемы, так как большинство кошек не переносят лактозу.

Кроме того, стоит отказаться от жирной свинины. Этот вид мяса перегружает печень и поджелудочную железу кошки, вызывая проблемы с пищеварением.

Ещё одно лакомство, от которого кошкам лучше держаться подальше, — шоколад. Он содержит теобромин, который может вызвать тахикардию, учащённое мочеиспускание и даже судороги.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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