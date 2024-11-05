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Как распознать эмоции кошки по её движениям

Как ваша кошка выражает чувства
1:33
Зоосфера

Каждое движение вашей кошки говорит о её настроении, состоянии или отношении к вам. Когда кошка слышит странные и пугающие звуки, она может прижать уши назад, раздумывая, как поступить.

Как ваша кошка выражает чувства
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar

Многие кошки любят "месить" лапками живот своих хозяев — это своеобразный способ показать привязанность и ожидание такого же тёплого отношения в ответ. Когда кошка трётся головой о ваше лицо, руки или ноги, она выражает полное доверие и привязанность. Одновременно она помечает вас, как бы говоря другим животным: "Это мой человек".

Мурлыканье часто сигнализирует о хорошем настроении, хотя иногда это может быть попытка успокоиться после стресса. Если кошка машет хвостом, как крючком, и активно виляет им — это предупреждение: она недовольна и раздражена.

А вот поднятый хвост с лёгким изгибом свидетельствует о хорошем настроении. Кошка редко ложится на спину — живот для неё зона уязвимости и доверия. Если питомец принял такую позу, значит, он спокоен, расслаблен и чувствует себя в безопасности.

Когда кошка выгибает спину и пушит шерсть, это может означать испуг или желание поиграть. Чтобы кошка не сбрасывала предметы, больше играйте с ней.

Если кошка долго и пристально смотрит куда-то вдаль, будто видит что-то невидимое, не стоит пугаться: возможно, в дальнем углу сидит маленький жучок или раздаются необычные звуки.

 

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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